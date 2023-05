Cũng liên quan đến ồn ào này, trong chiều ngày 6/12, Miss Grand Cambodia - Sothida Pokimtheng cũng đã có buổi livestream giải bày về sự việc. Người đẹp đã khóc nức nở và khẳng định cô không biết chuyện gì cả. Cả 3 người gồm bản thân cô, Thùy Tiên và Indy Johnson không hề xảy ra mâu thuẫn hay cãi nhau. Thậm chí, theo Sothida Pokimtheng tiết lộ, mọi người còn ôm nhau rất thân thiết trước khi về nước.

Miss Grand Campuchia trong livestream chiều ngày 6/12 - Ảnh: Cắt từ clip

Đại diện phía Miss Grand Campuchia trước đó cũng đã chính thức lên tiếng. Chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị, ekip của mỹ nhân Sothida Pokimtheng ngay lập tức phủ nhận: "This is completely false information. There is a fabrication from some fans, we will hold a press conference on this news. She never said bad things about Miss Grand Vietnam (Tạm dịch: Đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Có một số người hâm mộ bịa đặt, chúng tôi sẽ tổ chức họp báo về tin tức này. Cô ấy chưa bao giờ nói xấu về Miss Grand Vietnam)".

Người này cũng nói thêm: "We are really sad about this and we will record a clip when Miss Grand Cambodia go live and send it to you back. Best Regards Sir. (Tạm dịch: Chúng tôi thực sự rất buồn về điều này và chúng tôi sẽ quay clip khi Miss Grand Campuchia phát trực tiếp và gửi lại cho các bạn)".