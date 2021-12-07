'Người thứ ba' trong ồn ào 'chơi xấu' Thùy Tiên của Miss Grand Cambodia đã chính thức lên tiếng nói rõ sự tình

Hậu trường 07/12/2021 07:55

Liên quan đến ồn ào Thùy Tiên bị "chơi xấu" tại cuộc thi Miss Grand International 2021, mới đây, đại diện Thái Lan - mỹ nhân được nhắc đến trong nghi vấn này đã lên tiếng làm rõ sự việc.

Mới đây, nghi vấn Thùy Tiên bị "chơi xấu" khi Miss Grand Cambodia - Sothida Pokimtheng gửi clip được cho là của đại diện Việt Nam xé giấy nợ đến ban tổ chức và Miss Grand Thái Lan - Indy Johnson ngay trước thềm đêm Chung kết Miss Grand International 2021 khiến dư luận "dậy sóng" tột độ. Không ít khán giả Việt đã lên tiếng chỉ trích và dùng nhiều lời lẽ không hay dành cho mỹ nhân xứ Cambodia. 

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Thùy Tiên và Miss Grand Campuchia - Ảnh: Internet 

 

Theo Pháp luật và Bạn đọc, PV đã liên hệ với Miss Grand Thái Lan - Indy Johnson để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, phía người đẹp Thái Lan bày tỏ sự bất ngờ khi nghe tới thông tin này. Cụ thể, Đại diện Miss Grand Thái Lan cho biết, Indy Johnson hoàn toàn chưa từng nghe hay biết tới thông tin này trước đó. Đồng thời khẳng định, tin đồn trên không phải sự thật. 

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Miss Grand Thái Lan - Indy Johnson - Ảnh: Internet

Được biết, Indy Johnson (23 tuổi) là Á hậu 1 Miss Grand Thailand 2020. Do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên Miss Grand Thailand 2021 đã không được tổ chức. Chính vì thế, BTC đã chọn Indy Johnson đi tham dự Miss Grand International 2021. Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, Indy Johnson luôn thể hiện bản thân rất tốt. Tuy nhiên, nhiều người đánh giá, không rõ là do áp lực từ cuộc thi hay điều gì mà Indy Johnson liên tục xuất hiện với thể trạng thân hình ngày càng gầy gò, khiến thân hình kém nổi bật hơn các thí sinh khác. Trong đêm Chung kết Miss Grand International năm nay, Indy Johnson cũng khiến công chúng tiếc nuối khi không lọt Top dù là nước chủ nhà.

Cũng liên quan đến ồn ào này, trong chiều ngày 6/12, Miss Grand Cambodia - Sothida Pokimtheng cũng đã có buổi livestream giải bày về sự việc. Người đẹp đã khóc nức nở và khẳng định cô không biết chuyện gì cả. Cả 3 người gồm bản thân cô, Thùy Tiên và Indy Johnson không hề xảy ra mâu thuẫn hay cãi nhau. Thậm chí, theo Sothida Pokimtheng tiết lộ, mọi người còn ôm nhau rất thân thiết trước khi về nước.

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Miss Grand Campuchia  trong livestream chiều ngày 6/12 - Ảnh: Cắt từ clip

Đại diện phía Miss Grand Campuchia trước đó cũng đã chính thức lên tiếng. Chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị, ekip của mỹ nhân Sothida Pokimtheng ngay lập tức phủ nhận: "This is completely false information. There is a fabrication from some fans, we will hold a press conference on this news. She never said bad things about Miss Grand Vietnam (Tạm dịch: Đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Có một số người hâm mộ bịa đặt, chúng tôi sẽ tổ chức họp báo về tin tức này. Cô ấy chưa bao giờ nói xấu về Miss Grand Vietnam)".

Người này cũng nói thêm: "We are really sad about this and we will record a clip when Miss Grand Cambodia go live and send it to you back. Best Regards Sir. (Tạm dịch: Chúng tôi thực sự rất buồn về điều này và chúng tôi sẽ quay clip khi Miss Grand Campuchia phát trực tiếp và gửi lại cho các bạn)".

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Từ khóa:   Thùy Tiên bị chơi xấu Miss Grand Thái Lan Miss Grand Cambodia

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