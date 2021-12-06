Anh họ ít người biết lên tiếng về mối quan hệ với Phi Nhung, chi tiết nhắc đến Wendy khiến nhiều người xúc động

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, người anh họ kiêm quản lý của Phi Nhung đã có những chia sẻ bất ngờ về cố ca sĩ và con gái ruột Wendy Phạm.

Mới đây, trên kênh Youtube của mình, anh Huy - anh họ kiêm quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đã đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh chia sẻ về nữ ca sĩ. Nói về mối quan hệ của mình với Phi Nhung, anh cho hay rất ít người biết anh cũng là anh họ của cố ca sĩ. Thật ra, mẹ Phi Nhung là con thứ ba còn cha anh là con thứ hai trong dòng họ. Chính Phi Nhung là người giúp anh có công việc đầu tiên khi từ quê nhà lên TP.HCM và sau này giúp anh sang Mỹ. Đối với anh Huy, cố ca sĩ là người rất tốt bụng và luôn thích giúp đỡ người khác. Anh họ kiêm quản lý của Phi Nhung - Ảnh: Internet "Hồi nhỏ, Phi Nhung ở Pleiku còn tôi tôi ở Bình Định. Phi Nhung hay về dưới quê tôi chơi rồi anh em tôi cũng thân thiết, chơi cùng nhau. Lớn lên, tôi vào Sài Gòn thì Phi Nhung là người giúp tôi kiếm công việc đầu tiên. Phi Nhung khi ấy mới từ Mỹ về và giúp tôi nhận việc ở một công ty quảng cáo.

Ở công ty này, tôi phải làm nhiều event, tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ nên thích nghề quản lý nghệ sĩ. Từ đó, tôi bỏ luôn việc kinh doanh, chuyển sang làm với nghệ sĩ, chuyên quản lý, book show. Sau này, Phi Nhung cũng giúp tôi sang Mỹ và cho ở nhờ nhà. Tới bây giờ tôi vẫn đang ở nhà Phi Nhung. Phi Nhung là một người rất tốt, luôn giúp đỡ và quan tâm đến người khác"- anh Huy chia sẻ trong video. Bên cạnh đó, anh họ Phi Nhung cũng tiết lộ, từ nhỏ, cố ca sĩ đã rất thích hát. Ở nhà còn có hai người dì khác hát cũng rất hay và nữ ca sĩ đã học tập rất nhiều từ các dì. Tuy nhiên, sau này, gia đình chỉ có mỗi cô theo nghiệp ca hát còn người trong gia đình không ai theo.

Nhớ về ngày Phi Nhung mất, anh Huy tâm sự, gia đình lúc ấy rối bời, không ai biết phải làm sao. Rất may, nữ ca sĩ Trizzie Phương Trinh và chị Mộng Trinh (mẹ nuôi Wendy) đã giúp đỡ làm đám tang theo đạo Phật, với đầy đủ các nghi lễ. Con gái Phi Nhung và ca sĩ Trizzie Phương Trinh trong đám tang cố ca sĩ - Ảnh: Internet "Tịnh xá Giác An vốn là nơi để tro cốt ba chị Trizzie Phương Trinh nên chị đề xuất để tro cốt Phi Nhung tại đây luôn, tiện cho việc cúng lễ, làm giỗ, lại gần nhà. Các sư thầy ở đây làm mọi thứ rất tươm tất, chu đáo, ấm cúng. Hàng ngày, tôi và cháu Wendy vẫn đến chùa để cúng cơm. Cháu Wendy mất mẹ nên rất buồn. Đến người ngoài xã hội còn đau xót, huống gì người trong gia đình. Tôi là anh họ cũng đau xót lắm trước sự ra đi của Phi Nhung. Được cái, Wendy là người rất mạnh mẽ. Tôi cứ tưởng cháu sẽ gục ngã, quỵ lên quỵ xuống nhưng cháu vẫn đứng lên lo tươm tất mọi thứ cho mẹ, còn những lúc buồn, khóc thì chỉ gia đình mới thấy" - Anh Huy cho biết thêm. Kể về lần cuối gặp Phi Nhung, anh Huy cho biết cũng đã cách đây 2 năm, anh và mẹ con Phi Nhung gặp nhau trong một show của chồng ca sĩ Hồng Ngọc. Kể từ lần ấy, Wendy lúc nào cũng trông đợi Phi Nhung về để gặp mặt, làm một số việc. Ngày nào hai mẹ con cố ca sĩ cũng gọi điện thoại cho nhau nhưng "ai ngờ lại thành ra như thế này". Phi Nhung và Trizzie Phương Trinh - Ảnh : Internet Anh Huy không quên bày tỏ tình cảm tới Trizzie Phương Trinh: "Chị Trizzie Phương Trinh rất tốt với Phi Nhung và gia đình tôi, dù hai người trước đó không hề có họ hàng, bà con.

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