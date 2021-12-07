Nghẹn lòng dòng tâm sự của ông xã dành cho nữ người mẫu ngoại cỡ ra đi ở tuổi 33: 'Anh xin lỗi em, trở về với anh đi Thỏ ơi...'

Sự ra đi đột ngột của Dương Khánh Hà khiến khán giả không khỏi bàng hoàng. Trên trang cá nhân, ông xã nữ người mẫu đã có bài chia sẻ đầy xúc động.

Mới đây, gia đình Dương Khánh Hà - người mẫu ngoại cỡ đầu tiên của Việt Nam qua đời ở tuổi 33 - khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Đông đảo bạn bè và cư dân mạng đã để lại bình luận tiếc thương, xót ca cho cô và hy vọng gia đình có thể mạnh mẽ vượt qua mất mát.

Người mẫu ương Khánh Hà - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, ông xã của nữ người mẫu đã có dòng trạng thái gây chú ý. Cụ thể, trước sự ra đi của người vợ yêu quý nhất, anh Nhất Đông nghẹn ngào bày tỏ: "Anh xin lỗi em Thỏ ơi, trở về với anh đi Thỏ ơi, nỗi mất mát này quá lớn làm sao anh chịu được Thỏ ơi...

Bài viết của ông xã Dương Khánh Hà - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, theo Pháp luật và Bạn đọc, một người thân của vợ chồng nữ người mẫu đã tiết lộ rằng anh Nguyễn Nhất Đông - ông xã Khánh Hà - vì quá sốc và đau buồn nên đã phải nhập viện để hồi sức cấp cứu. Cũng chính vì thế, mọi thông tin về lễ viếng nữ người mẫu sẽ được gia đình thông báo sau khi Nhất Đông hồi phục.

"Thương gửi các anh chị em bạn bè của Bunny (Dương Khánh Hà) và gia đình,

Cảm ơn anh chị em đã yêu thương và chia sẻ về nỗi mất mát này. Hiện tại, gia đình của Bunny vì cú sốc quá lớn nên chồng của Bunny vẫn đang cần hồi sức tại bệnh viện. Gia đình sẽ sắp xếp và sớm thông báo đến mọi người về lễ viếng sau khi anh hồi phục" - chia sẻ của người thân Khánh Hà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghen-long-dong-tam-su-cua-ong-xa-danh-cho-nu-nguoi-mau-ngoai-co-ra-di-o-tuoi-33-anh-xin-loi-em-tro-ve-voi-anh-di-tho-oi-440300.html