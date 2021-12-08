Mới đây, tân Hoa hậu Thùy Tiên đã đăng tải một đoạn nhạc và nhắc đến một nam ca sĩ đình đám Vbiz khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, tân Hoa hậu Hòa Bình quốc tế Thùy Tiên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận khi đăng tải lại khoảnh khắc bản thân cô hô vang "Việt Nam" vào đêm chung kết trên nền nhạc của ca khúc Tháng Năm của Soobin Hoàng Sơn.

Story của Thùy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Thùy Tiên bày tỏ sự thích thú khi xem đoạn nhạc này. Đáng chú ý, người đẹp còn ngỏ lời, mong muốn sau khi trở về nước có thể kết hợp với nam ca sĩ thu âm lại đoạn mix này một cách chỉn chu và chuyên nghiệp hơn. Thùy Tiên viết: “Em về nước không biết anh Soobin có nhã hứng thu lại bài này không, chứ em thấy hợp quá".

Được biết, một netizen đã tìm ra được sự trùng hợp giữa đoạn hô tên viral của Thùy Tiên trong đêm Chung kết cùng với câu hát nổi tiếng phô diễn những nốt cao của Soobin Hoàng Sơn trong ca khúc Tháng năm, sau đó mix lại với nhau, lồng hình ảnh cả hai vào. Khi chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được sự yêu thích của cư dân mạng. Hiện, phía Soobin Hoàng Sơn chưa có phản hồi về sự việc này.

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn - Ảnh: Internet

Thùy Tiên thể hiện ca khúc “Hello Việt Nam” bằng 3 thứ tiếng Pháp - Anh - Việt trong phần thi Người đẹp Tài năng trong cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2018 - Ảnh: Chụp màn hình

Về Thùy Tiên, tân Hoa hậu ngoài sự xinh đẹp và giỏi ngoại ngữ thì còn có thể đàn và hát rất hay. Thùy Tiên từng thể hiện ca khúc “Hello Việt Nam” bằng 3 thứ tiếng Pháp - Anh - Việt trong phần thi Người đẹp Tài năng thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2018 và nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

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