Là một người từng gắn bó với nhạc sĩ Phú Quang trong cả sự nghiệp và cuộc sống, mới đây, diva Mỹ Linh đã có những chia sẻ xúc động về sự ra đi của cố nhạc sĩ.

Thông tin nhạc sĩ Phú Quang qua đời khiến người thân, đồng nghiệp và những khán giả yêu nhạc Việt không khỏi xót xa. Là một trong những người từng gắn bó với cố nhạc sĩ trong cả công việc và cuộc sống, mới đây, diva Mỹ Linh đã có những chia sẻ xúc động. Theo Dân Trí, Mỹ Linh cho biết cô rất thương và tin rằng những người sống với âm nhạc của Phú Quang cả trong và ngoài nước đều sẽ rất tiếc thương cho sự ra đi của nam nhạc sĩ. Lúc mới vào nghề, nữ diva hát nhạc của Phú Quang rất nhiều. Cô cũng từng sống trong gia đình nam nhạc sĩ một thời gian cùng với người vợ cũ của ông. "Trong mắt tôi, đó là một gia đình rất hạnh phúc".

Diva Mỹ Linh - Ảnh: Internet Chia sẻ thêm về sự ra đi của nhạc sĩ Phú Quang, Mỹ Linh bộc bạch: "Chú mất quá trẻ là niềm tiếc thương vô hạn với mọi người nhưng ở một phương diện khác, sự ra đi của chú cũng là một sự giải thoát, vì hai năm nay như thế với chú là quá khổ. Tôi tin là chú đã ra đi thanh thản. Một người tài giỏi và sống vinh quang như chú Phú Quang, nếu phải đối diện với những lúc thân thể tàn tạ cũng là một thử thách quá lớn. Cuộc đời của chú là cuộc đời đáng sống, từng phút giây một rất hạnh phúc. Tôi tin là như thế".

Nhạc sĩ Phú Quang - Ảnh: Internet Ngoài ra, Mỹ Linh cũng tiết lộ nhạc sĩ Phú Quang có ảnh hưởng tương đối rõ nét trong giai đoạn đầu sự nghiệp của cô. "Nhạc của chú Quang rất rõ ràng, khúc thước bởi chú được đào tạo từ âm nhạc cổ điển nên mọi thứ rất mạch lạc, ca từ rất hay và chạm được vào cảm xúc của người nghe". Cô cũng khẳng định nhạc sĩ Phú Quang là người rất có tài, thông minh và có tâm. Nhạc sĩ Phú Quang ra đi để lại sự tiếc thương vô bờ bến cho Mỹ Linh và nhiều khán giả yêu âm nhạc khác. Theo Pháp luật và Bạn đọc, lúc sinh thời, Phú Quang đã viết 500 - 600 ca khúc. Vài năm trước, ông còn ra tuyển tập 81 tác phẩm. Từ các chương trình phát thanh, truyền hình, có khoảng trên dưới 100 bài hát của Phú Quang được phổ biến rộng rãi. Các tác phẩm tiêu biểu của Phú Quang là Em ơi Hà Nội phố, Khúc mùa thu, Đâu phải bởi mùa thu, Biển của thời đã mất, Nỗi nhớ mùa đông, Trong miền ký ức, Mùa hạ còn đâu, Dạ khúc, Biển nỗi nhớ và em, Nỗi nhớ, Im lặng đêm Hà Nội, Chiều hoang, Tình khúc 24.

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