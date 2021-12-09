"Nàng thơ" của nhạc sĩ Phú Quang nghẹn lòng tiễn biệt: "Rồi cuối cùng người cũng bỏ ta đi. Vớt vãi mãi còn câu ca ở lại"

Hậu trường 09/12/2021 09:29

Sự ra đi của cố nhạc sĩ Phú Quang để lại nỗi xót xa với người thân, gia đình và người hâm mộ nhạc Việt. Mới đây, trên trang cá nhân, một nữ ca sĩ thân thiết đã có bài viết khiến nhiều người cảm động.

Sự ra đi của cố nhạc sĩ Phú Quang là đê lại nỗi xót xa với người thân, gia đình và người hâm mộ nhạc Việt. Là một trong những giọng ca hát nhạc Phú Quang day dứt và sâu lắng nhất, ca sĩ Ngọc Anh - cựu thành viên nhóm nhạc 3A - khi nghe tin dữ đã có những dòng lắng đọng về nhạc sĩ tài hoa.

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Ngọc Anh và nhạc sĩ Phú Quang  - Ảnh: Internet

Đăng kèm bức ảnh cô đang trình diễn trên sân khấu cùng cố nhạc sĩ, Ngọc Anh 3A viết: "Rồi cuối cùng người cũng bỏ ta đi. Vớt vãi mãi còn câu ca ở lại. Tạm biệt chú thương yêu của cháu. Tạm biệt người nhạc sĩ tài hoa của những bản tình ca không bao giờ tắt. Hẹn kiếp sau cháu vẫn sẽ ngân mãi những nốt nhạc thiết tha này".

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 Bài viết của ca sĩ Ngọc Anh - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trước đó, hồi đầu tháng 12, nữ ca sĩ cũng chia sẻ lại bài đăng cùng cố nhạc sĩ Phú Quang 2 năm trước: "Chú ơi chú cố lên nhé. Hai năm trước chú còn phong độ thế này cơ mà. Có thể nào chờ cháu về được không?". Thời điểm đó, tình hình sức khỏe của nhạc sĩ đang rất xấu. Dưới bài chia sẻ của Ngọc Anh, nhiều người đã để lại bình luận, cũng như gửi lời chúc và mong nhạc sĩ Phú Quang sớm vượt qua bệnh tật, nhưng ông đã không qua khỏi.

Trước đó, chia sẻ với Dân Trí, diva Mỹ Linh tâm sự về sự ra đi của nhạc sĩ Phú Quang: "Chú mất quá trẻ là niềm tiếc thương vô hạn với mọi người nhưng ở một phương diện khác, sự ra đi của chú cũng là một sự giải thoát, vì hai năm nay như thế với chú là quá khổ. Tôi tin là chú đã ra đi thanh thản.

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Ca sĩ Mỹ Linh và cố nhạc sĩ Phú Quang - Ảnh: Internet

Một người tài giỏi và sống vinh quang như chú Phú Quang, nếu phải đối diện với những lúc thân thể tàn tạ cũng là một thử thách quá lớn. Cuộc đời của chú là cuộc đời đáng sống, từng phút giây một rất hạnh phúc. Tôi tin là như thế".

Nhạc sĩ Phú Quang ra đi để lại sự tiếc thương vô bờ bến cho Mỹ Linh và nhiều khán giả yêu âm nhạc khác. Theo Pháp luật và Bạn đọc, lúc sinh thời, Phú Quang đã viết 500 - 600 ca khúc. Vài năm trước, ông còn ra tuyển tập 81 tác phẩm. Từ các chương trình phát thanh, truyền hình, có khoảng trên dưới 100 bài hát của Phú Quang được phổ biến rộng rãi. 

Các tác phẩm tiêu biểu của Phú Quang là Em ơi Hà Nội phố, Khúc mùa thu, Đâu phải bởi mùa thu, Biển của thời đã mất, Nỗi nhớ mùa đông, Trong miền ký ức, Mùa hạ còn đâu, Dạ khúc, Biển nỗi nhớ và em, Nỗi nhớ, Im lặng đêm Hà Nội, Chiều hoang, Tình khúc 24.

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Từ khóa:   Nhạc sĩ Phú Quang ca sĩ Ngọc Anh 3A diva Mỹ Linh

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