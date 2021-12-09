Vợ 3 của cố nhạc sĩ Phú Quang nghẹn lòng tâm sự về chồng: 'Tôi và con gái biết ơn anh ấy, anh đã cho mẹ con tôi một mái ấm thực sự'

Hậu trường 09/12/2021 15:32

Nhạc sĩ Phú Quang lúc sinh thời trải qua 3 đời vợ. Sau 3 cuộc hôn nhân, ông có 3 người con ruột và cô út là con riêng của người vợ thứ 3. Mới đây, bà xã hiện tại của cố nhạc sĩ đã có những chia sẻ xúc động về chồng và tình yêu thương vô bờ bến của ông dành cho con cái.

Nhạc sĩ Phú Quang qua đời lúc 8 giờ 45 sáng 8/12, tại Bệnh viện Việt - Xô (Hà Nội) sau thời gian lâm bệnh nặng. Ngay sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã rất đổi bàng hoàng và hy vọng nam nhạc sĩ ra đi thanh thản.

Được biết, nhạc sĩ Phú Quang có 3 người vợ: Nghệ sĩ Kim Chung, NSƯT Hồng Nhung và Anh Thư. Sau 3 cuộc hôn nhân, nhạc sĩ Phú Quang có 3 người con ruột và cô út là con riêng của vợ . Những ngày cuối đời, ông có cuộc sống êm ấm bên người vợ tên Trịnh Anh Thư - người kém ông 23 tuổi làm ở ngân hàng.

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Nhạc sĩ Phú Quang bên bà xã Trịnh Anh Thư và con riêng của vợ - Ảnh: Internet

Theo Người Đưa Tin, trước sự ra đi của chồng, bà Anh Thư cho biết bà cảm thấy biết ơn chồng vì đã cho mẹ con bà một mái ấm thật sự. Với con gái bà, cố nhạc sĩ con như con ruột. Từng hoài nghi về quyết định tiến đến hôn nhân với nhạc sĩ Phú Quang nhưng khi tiếp xúc với nam nhạc sĩ, bà Anh Thư nhận ra ông là người chỉn chu, đề cao giá trị đạo đức và yêu thương vợ con.

"Tôi buồn và thương anh ấy, chứng kiến chồng từ lúc vào bệnh viện điều trị đến lúc ra đi mà không kìm được cảm xúc. Anh ấy mất đi làm mất mát của gia đình, của âm nhạc. Tôi và con gái biết ơn anh ấy, anh đã cho mẹ con tôi một mái ấm thực sự, một tình yêu thương vô bờ bến. Với con gái tôi, anh ấy coi như con.

Nhiều người đàn ông không muốn vợ đi cùng trong các sự kiện, nhưng anh Quang thì lại khác, anh luôn muốn rủ vợ đi cùng. Chúng tôi đã có 17 năm gắn bó, đã cùng nhau trải qua biết bao những hạnh phúc, thăng trầm nên luôn trân trọng nhau.

Lúc anh Quang đến với tôi, tôi có rất nhiều hoài nghi về hôn nhân này. Bởi tôi là người ngoại đạo. Tôi nghe nói, nghệ sĩ không đứng đắn, rồi nhiều cái không bền vững… Nhưng khi gần anh Quang tôi mới hiểu, những ý nghĩ trước đây của tôi hoàn toàn sai lầm. Bởi anh là người rất chỉn chu, đề cao giá trị đạo đức, đề cao gia đình, yêu thương vợ con. 

Con gái tôi rấy yêu anh ấy. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh anh đến trường chở con gái mình đi học về. Nhiều năm anh ấy đưa đón cháu như vậy nên tôi rất cảm động..." - vợ cố nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ.

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Vợ chồng cố nhạc sĩ - Ảnh: Internet

Theo Lao Động, chia sẻ về con gái riêng của vợ 3, nhạc sĩ Phú Quang từng nói rằng, vào thời điểm cô bé chưa sang Anh du học, ông vẫn thường đưa đón con đi học. Nhạc sĩ tâm sự, bản thân nghĩ cho đi điều gì sẽ nhận lại cái ấy. Ông vẫn thương và chưa từng nghĩ con gái riêng không phải ruột thịt của mình.

Lúc sinh thời, ông cho biết, con gái riêng của vợ 3 sống rất tình cảm, hay trò chuyện, tâm sự. Khi sang Anh du học, cô bé biết mua quà đến thăm nhà bạn bè của bố. Bạn bè nhạc sĩ đều khen cô bé chu đáo, ngoan ngoãn, đó là điều khiến ông tự hào. 

Được biết, nhạc sĩ Phú Quang có hơn 50 năm cống hiến cho ngành nghệ thuật nước nhà với gia tài đồ sộ lên tới khoảng 600 tác phẩm. Phần nhiều trong số đó viết về Hà Nội.

Nhạc sĩ là người bền bỉ với nghề. Gần như mỗi năm, ông đều có album ra mắt và thực hiện trung bình 2 live show. Có những live show của ông thậm chí tổ chức nhiều đêm liên tiếp. Phú Quang giải thích ông có hàng trăm ca khúc nên cần nhiều live show để giới thiệu hết.

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