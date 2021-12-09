Có thể nói, đã qua rồi cái thời cái cô gái đi thi Hoa hậu chỉ bằng sắc đẹp và thể lực. Giờ đây, để có được cơ hội chinh chiến quốc tế, hầu hết đều trả qua thời gian rèn luyện vô cùng vất vả. Trong đó, cái tên nổi tiếng nhất nhì trong ngành đào tạo Hoa hậu chắc chắn phải kể đến bà trùm họ Phạm. Chúng tôi cũng đã có cuộc trò chuyện với bà Phạm Kim Dung để nghe những chia sẻ sau chiến thắng của Thuỳ Tiên và những dự định cho cuộc thi Miss World Việt Nam sắp tới.

Lần đầu tiên Việt Nam có đại diện đăng quang Miss Grand International - một trong những cuộc thi Hoa hậu lớn nhất thế giới. Cú hích mang tính lịch sử này đã tạo nên một cơn sốt trong lòng fan sắc đẹp, ai nấy đều tràn đầy kỳ vọng về một "đế chế" Hoa hậu mới sắp mở ra tại Việt Nam. Thế nhưng, thời điểm công khai Thuỳ Tiên là đại diện tham gia Miss Grand International, đã có không ít ý kiến trái chiều nổ ra. Bất chấp dư luận, bà Phạm Kim Dung - hay còn được gọi thân thương với cá tên "bà trùm Hoa hậu" vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Vậy mới thấy, đóng góp của bà Phạm Kim Dung cho chiến thắng lần này của Thuỳ Tiên là vô cùng to lớn.

Khi đó tôi và ê-kíp đang theo dõi tại một nơi gần biển, thế nên muốn nhảy xuống biển để tỉnh táo vì cảm xúc nó như mơ vậy. Tôi còn kêu nhân viên tát tôi đi, xem có phải là mơ không! Tôi và cả ekip cùng ôm nhau khóc. Trước đó khi Tiên vào top 10 chúng tôi nói với nhau là nếu vào top 3 thì sẽ nhảy xuống biển, mà vì... bận coi màn ứng xử giành chiếc vương miện quá ngoạn mục nên chúng tôi... lật kèo!

Thời điểm Thuỳ Tiên đăng quang, Tiểu Vy và nhiều nàng hậu đã khóc vì hạnh phúc, không biết cảm xúc của chị khi ấy ra sao?

Chọn Thuỳ Tiên đi thi có phải là 1 quá trình đấu tranh nội tâm rất lớn với chị không, vì ngoài cô ấy ra vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn mạnh khác?

Thời gian đầu cũng có nhiều ý kiến trái chiều, chúng tôi cũng đã lường trước được điều này, tôi tự dặn mình phải luôn bình tĩnh để đương đầu. Tôi còn dặn Tiên phải chuẩn bị tinh thần "thép" trước dư luận. Tuy nhiên, một điều bất ngờ là làn sóng trái chiều không "khủng khiếp" như chúng tôi dự đoán. Có người chê cũng có người bênh vực. Đồng ý là chúng ta có nhiều đại diện mạnh khác, nhưng ở Tiên là sự "đúng người, đúng việc, đúng lúc" - như tôi thường nói "đủ nắng hoa sẽ nở".

Về vóc dáng, Tiên rất đẹp. Về ngoại ngữ, Tiên quá giỏi. Về kỹ năng, Tiên đã có đủ những điều cần thiết để bằng vai phải lứa với bạn bè quốc tế. Tất cả những yếu tố đó Tiên đều có đủ vào thời điểm này. Tiên có đủ những điều cần nhất để đảm đương sứ mệnh của một hoa hậu ở tầm quốc tế. Tôi nhận định, đây chính là thời điểm chín muồi để Tiên trở thành một Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế. Và, nhận định đó đã chính xác.

Trong suốt quá trình Thuỳ Tiên dự thi, chị và ekip đã có chiến thuật đặc biệt gì? Chị có đặt kỳ vọng lớn nào khi quyết định chọn Thuỳ Tiên làm đại diện của Việt Nam tại Miss Grand?

Giống như các đại diện trước đây, chúng tôi phải chuẩn bị rất nhiều và chỉn chu ở tất cả các khâu. Sự chuẩn bị kỹ càng giúp đại diện của chúng ta tự tin hơn khi nhập cuộc. Tuy nhiên, chuẩn bị tốt đến đâu thì cũng chỉ là một phần, điều quan trọng nhất vẫn là năng lượng và thể hiện của Tiên.

Trong những ngày Tiên ở Thái Lan, tôi thường xuyên nói chuyện với Tiên. Lời khuyên của tôi dành cho Tiên là, hãy luôn luôn để Ban Tổ chức cuộc thi thấy, em sẵn sàng để đội vương miện, sẵn sàng nhận bất kỳ nhiệm vụ gì, sẵn sàng cùng họ đến bất cứ nơi đâu để làm những công việc phục vụ cho mục tiêu của cuộc thi và đừng bao giờ lùi bước trước bất kỳ điều gì. Ngoài ra hãy cho BTC cuộc thi biết rằng đất nước chúng ta rất yêu cái đẹp, yêu mến Hoa hậu, cộng đồng mạng thật cuồng nhiệt và rộng lớn, thị trường tại Việt Nam là thị trường lớn, dân số trẻ và luôn được cập nhật những tiến bộ của thế giới rất nhanh. Thật tuyệt vời khi Tiên luôn thể hiện được tinh thần "sẵn sàng" của mình tại cuộc thi và những thông tin tốt đẹp về đất nước chúng ta ra thế giới.

Thời điểm mới tham gia Miss Grand International, đã có một vài ý kiến trái chiều nổ ra xoay quanh chiếc lược trang phục của Thuỳ Tiên, đặc biệt là những bộ cánh khoe da thịt nhiều, chị nghĩ gì về điều này?

Miss Grand là một cuộc thi cởi mở, phóng khoáng dành cho những cô gái năng động và hình thể đẹp. Do đó chúng tôi đã chuẩn bị trang phục theo tiêu chí của cuộc thi. Với một body đẹp, săn chắc tôi nghĩ những đường cắt xẻ đó một phần sẽ giúp đại diện Việt Nam khoe được body mà không bị phản cảm. Tuy nhiên, cũng có 1 bộ trang phục mà chúng tôi hơi tiếc, vì ở Việt Nam bộ trang phục đó chưa kịp hoàn thành nên ekip chưa cho Tiên mặc thử được, đến khi Tiên mặc nó tham gia cuộc thi thì hình ảnh thực tế lại không đúng như mong muốn.

Ekip đã rất chịu khó tiếp thu những phản hồi từ cư dân mạng và giúp Thuỳ Tiên chinh phục Miss Grand International, nhưng chị có nghĩ đây là con dao 2 lưỡi bởi nếu tập trung quá nhiều vào khán giả, điều này sẽ phần nào ảnh hưởng đến định hướng ban đầu của ekip?

Một phần cũng nằm ở quyết định của Tiên, Tiên là một nàng hậu rất tôn trọng và thương fan nên những góp ý từ người hâm mộ Tiên luôn tâm tư và bàn với ekip. Trong những góp ý đó chúng tôi cũng đã cân nhắc rất nhiều và cảm thấy nó phù hợp nên chúng tôi tiếp thu. Cũng không có quá nhiều khác biệt so với định hướng của ekip. Và tôi thật sự rất trân trọng những đóng góp mang tính quyết định của Fans ở thời gian đầu khi đã giúp Tiên xuất sắc giành được tất cả những giải bình chọn, điều này không chỉ giúp Tiên ghi điểm lớn mà còn tạo ra một cái nhìn thật ấn tượng của BTC cuộc thi về sức nóng của Hoa Hậu tại Việt Nam.

So với thời điểm chỉ lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam và thời điểm hiện tại, chị cảm thấy Thuỳ Tiên đã thay đổi những gì?

Tiên là một cô gái luôn muốn làm việc, luôn muốn thả mình trong một chảo lửa để chiến đấu và Hoa hậu Hoà bình Quốc tế rất phù hợp với tinh thần đó của Tiên. Ở mỗi độ tuổi khác nhau, chúng ta sẽ chạm đến những mốc khác nhau. Trong 2 năm qua, Tiên đã được đào tạo rất nhiều để hoàn thiện các kỹ năng, cùng với đó là sự trưởng thành của bản thân Tiên. Những điều này giống như đúng người đúng thời điểm, tất yếu sẽ làm nên điều kỳ diệu.

Sau khi Thuỳ Tiên hoàn thành 1 năm nhiệm kỳ ở Thái và trở về Việt Nam, chị đã có dự định gì cho sự nghiệp của cô ấy chưa?

Trước khi tham gia Miss Grand International, công ty cũng đã có định hướng đường dài cho Tiên ở mảng nghệ thuật, tuy nhiên đăng quang tại Miss Grand là bước ngoặt lớn nên kế hoạch của chúng tôi cũng sẽ có sự điều chỉnh tăng thêm. Trước mắt Thùy Tiên sẽ đồng hành cùng BTC Miss Grand International để thực hiện nghĩa vụ của một Tân hoa hậu. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch cho Tiên về Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Thành công của Thuỳ Tiên đã thật sự tạo nên cột mốc lịch sử trong những lần chinh chiến đấu trường nhan sắc của Việt Nam, chị có kỳ vọng gì với những đại diện tiếp theo không?

Thùy Tiên chính là động lực cho các đại diện sau này của Việt Nam tiến lên trên đấu trường quốc tế. Chiến thắng của Thùy Tiên mở ra kỳ vọng về những chiếc vương miện khác. Nhan sắc Việt Nam đang trên đà thăng hạng, không chỉ có nhan sắc mà các đại diện Việt Nam ngày nay còn có tri thức, ngoại ngữ, tinh thần cấp tiến sẵn sàng hòa nhập với tiêu chuẩn của quốc tế.

Miss Grand, Miss International, Miss World hay Miss Universe dù mỗi cuộc thi có tiêu chí khác nhau nhưng điều quan trọng là các đại diện Việt Nam phải làm sao bộc lộ được những phẩm chất của mình, chứng minh mình có những yếu tố phù hợp với tiêu chí của các cuộc thi đó. Bên cạnh đó, việc một thí sinh Việt Nam đăng quang và niềm vui nổ tung của cả Việt Nam thể hiện trên mạng xã hội và trên báo chí sẽ buộc các ban tổ chức các cuộc thi quốc tế sẽ quan tâm chúng ta hơn.

Có lẽ ngay lúc này Đỗ Hà khá áp lực vì thành công của đàn chị, chị có chia sẻ gì với cô "em út" trong gia đình?

Tôi hy vọng Hà sẽ giữ được tinh thần và phong độ như hiện nay. Cả nhà và khán giả Việt Nam vẫn luôn theo dõi và bình chọn cho Hà mỗi ngày. Tôi và ekip vẫn trao đổi hàng ngày với Hà, cô gái cũng rất nhiều năng lượng và đang hừng hực khí thế.

Sau chiến thắng của Thuỳ Tiên, chị và công ty có đúc kết được những kinh nghiệm như thế nào từ chiến thắng của Thuỳ Tiên để chuẩn bị cho các đại diện Việt Nam trong lần chinh chiến sau?

- Nhan sắc bao gồm cả mặt mũi và hình thể là điều kiện đầu tiên nhưng không cần phải là người đẹp nhất cuộc thi (bởi không có khái niệm đẹp nhất).

- Sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt về kỹ năng cơ bản của cá nhân (sức khỏe, catwalk, makeup, ngoại ngữ, ứng xử..) và “đạo cụ chinh chiến” (stylist, trang phục, trang sức, giày dép, và những vật dụng khác) là yếu tố an tâm kế tiếp để lên đường.

- Một ekip chuyên nghiệp luôn hoạt động 24/24 song song cùng từng bước chân của người ra trận không bao giờ đơn độc.

- Fans là nguồn sức mạnh động viên vô cùng to lớn, hãy luôn yêu thương và lắng nghe những góp ý của fan một cách chân thành.

- Cuối cùng yếu tố quan trọng để chiến thắng thuộc về người chiến binh có biết xài hiệu quả tất cả những thứ mình đang có ở trên không, phải luôn dồi dào năng lượng để xinh đẹp rạng ngời mỗi ngày, tận dụng hết trí thông minh và sự chân thành của mình để giao tiếp với BTC và thí sinh, phải luôn tỏa sáng trong từng khoảnh khắc xuất hiện.

Về những ồn ào, scandal thì sao? Chị và ekip công ty đã có hướng giải quyết như thế nào, đặc biệt là kể từ sau khi Thuỳ Tiên đăng quang 1 số cá nhân liên tục “đào” lại chuyện cũ để tạo áp lực dư luận?

Trước khi Thùy Tiên được công bố đại diện Việt Nam tham dự MGI 2021, chúng tôi cũng đã lường trước những chuyện cũ sẽ bị đào lại. Thành công chính là cách giải quyết tốt nhất mà chúng tôi lựa chọn. Thành công để chứng minh rằng các tin đồn là vô căn cứ. Kết quả là Thuỳ Tiên đã mang vương miện về cho Việt Nam, thành công chính là câu trả lời tốt nhất chứng minh rằng bạn có thực và xứng đáng, là cách đáp trả tốt nhất trước các tin đồn.

Có bao giờ chị nghĩ sẽ gắn với danh xưng "bà trùm hoa hậu" và thành công trong lĩnh vực này không?

Dù tôi muốn hay không thì hiện nay truyền thông và fans cũng đã gọi tôi như thế rồi. Tôi chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình, cố gắng xây dựng cộng đồng sắc đẹp Việt chuyên nghiệp hơn. Còn lại thì tôi làm nhiều mảng công việc khác nhau, có những mảng không dính dáng gì đến giải trí.

Chị có thể chia sẻ thêm 1 chút về 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Thế giới Việt Nam trong năm tới.

Trước mắt, chúng tôi tập trung vào Miss World Việt Nam 2022 sẽ bắt đầu vòng sơ khảo vào khoảng tháng 3/2022. Năm nay cuộc thi sẽ có những đổi mới tôi nghĩ là sẽ rất thú vị và phù hợp với thị hiếu của khán giả thời đại công nghệ. Chúng tôi vẫn theo tiêu chí của Miss World Thế giới để tìm ra một cô gái tài sắc, tuy nhiên quy định của năm nay cởi mở hơn, các cô gái từng qua phẫu thuật thẩm mỹ cũng được phép tham gia cuộc thi. Đây sẽ là tín hiệu đáng mừng, hứa hẹn một mùa nhan sắc!

- Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!