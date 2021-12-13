Rò rỉ hình ảnh mới nhất của Hồ Văn Cường: Vẫn gầy và đen nhưng biểu cảm gương mặt khiến nhiều người chú ý

Hậu trường 13/12/2021 10:24

Mới đây, những hình ảnh được cho là mới nhất của Hồ Văn Cường tại một studio chụp ảnh khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Ca sĩ Phi Nhung ra đi nhưng những thị phi xoay quanh Hồ Văn Cường vẫn chưa hề lắng xuống. Trước đó, quản lý cố ca sĩ đã trả lại toàn bộ tiền cat-xê trong 5 năm đi hát và tặng thêm 500 triệu đồng cho giọng ca trẻ để để cậu "ra riêng". Được biết, Hồ Văn Cường sau đó đã dọn ra khỏi nhà mẹ nuôi nhưng chỗ ở hiện tại thì không được tiết lộ. Hồ Văn Cường cũng trở nên kín tiếng hơn.

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Quản lý trả lại tiền cho gia đinh Hồ Văn Cường - Ảnh : Internet

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh Hồ Văn Cường có mặt tại một buổi chụp hình khiến nhiều người chú ý. Trong các bức ảnh, dù nhìn từ xa nhưng vẫn có thể thấy rõ Hồ Văn Cường vẫn còn khá gầy và đen. Cậu thoải mái trò chuyện, cười đùa với những người xung quanh.

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Hình ảnh mới nhất về Hổ Văn Cường - Ảnh: VieZ
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Nam ca sĩ khá thoải mái trong buổi chụp - Ảnh: VieZ

Cư dân mạng cho rằng có vẻ như giọng ca nhí đình đám một thời này cũng đã tìm được ekip mới để chuẩn bị cho 1 lịch trình comeback sắp tới. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán, phía Hồ Văn Cường vẫn chưa có phản hồi nào về sự việc.

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Netizen đồn đoán Hồ Văn Cường đang chuẩn bị comeback -  Ảnh: VieZ

Theo VietNamNet, trước đó, vào đêm 20/11 tại Ngày hội tri ân Nhà giáo Việt Nam của Đại học Hoa Sen TP.HCM, Hồ Văn Cường và hát ca khúc Người thầy (sáng tác: Nguyễn Nhất Huy) trước toàn thể sinh viên của trường. Đây được xem như là lần đầu tái xuất của giọng ca trẻ sau khi rời khỏi nhà Phi Nhung. Trong đoạn video ngắn, anh lộ biểu cảm xúc động khi hát ca khúc tri ân thầy cô. Sự kiện còn có sự góp mặt của ca sĩ Đông Nhi, Mon Hoàng Anh,... 

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Hồ Văn Cường tại Ngày hội tri ân Nhà giáo Việt Nam của Đại học Hoa Sen TP.HCM -  Ảnh: VietNamNet

Hồ Văn Cường từng chia sẻ, anh muốn học ngành marketing nên quyết định chọn trường Đại học Hoa Sen. Về lý do không chọn Nhạc viện TP.HCM, Hồ Văn Cường thừa nhận ca hát tuy là đam mê lớn nhất nhưng anh cũng muốn thử sức mình ở những chuyên ngành khác cho thỏa khát vọng tuổi trẻ.

Hiện, mọi động thái của nam ca sĩ đều nhận về nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, phần đông khán giả vẫn hy vọng Hồ Văn Cường có cuộc sống bình yên và nhanh chóng trở lại với sản phẩm mới.

 

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