Phương Thanh tiết lộ 'tin vui' về Hồ Văn Cường hậu rời công ty Phi Nhung và tìm được 'bến đỗ' mới

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh đã có bài viết tiết lộ một "tin vui" có liên quan đến Hồ Văn Cường khiến nhiều người phấn khích.

Sau ồn ào tiền bạc với công ty Phi Nhung, Hồ Văn Cường đã được quản lý của mẹ nuôi thanh toán toàn bộ cát-xê cũng như trả lại 200 triệu đồng giải thưởng quán quân Việt Nam Idol Kids. Được biết, nam ca sĩ hiện đang sống tại một căn nhà thuê ở quận Gò Vấp và đã tìm được ê kíp mới cho mình. Mới đây, vào tối ngày 19/12, nữ ca sĩ Phương Thanh đã đăng tải lên trang cá nhân bài viết thông báo sẽ tham gia vào một đêm nhạc có tên “Little Star Big Dream 2022” tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM vào 22/1/2022. Đáng chú ý, trong bài viết, Phương Thanh cũng cập nhật hình ảnh của Hồ Văn Cường cùng một số giọng ca trẻ cùng trang lứa.

Bài viết của Phương Thanh - Ảnh: Chụp màn hình Nói về sự kiện này, Phương Thanh chia sẻ: "Ca sĩ trẻ Phương Thanh em sẽ hát với các cháu sao nhí. Với Phương Thanh, thứ quý giá mà cần được giữ gìn và bảo tồn nhất, chính là ước mơ của trẻ thơ. Thế hệ trẻ luôn là những con người nhỏ nhưng ôm nhiều hoài bão lớn và Phương Thanh sẽ xuất hiện trong liveshow Little Star Big Dream 2022. Thật là vui khi được cùng sống và cùng ôn lại 1 thời tuổi thơ với các bạn đồng trang lứa sửu nhi".

Poster của Hồ Văn Cường - Ảnh: FBNV Bên dưới bài viết, nhiều người bày tỏ sự thích thú và "hóng" chờ đêm nhạc. Các fan cũng gửi lời chúc mừng cho sự trở lại lần này của Hồ Văn Cường, mong cậu có thể vững bước trên con đường nghệ thuật phía trước. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Như đã đưa tin trước đó, theo Dân Việt, CEO của một công ty giải trí đã lên tiếng xác nhận là đơn vị quản lý hình ảnh mới của ca sĩ Hồ Văn Cường. Chia sẻ về lý do từ chối lời giúp đỡ của một số nghệ sĩ, doanh nghiệp như Ngọc Sơn, Bầu Thụy, CEO Nguyễn Phương Hằng,... người đại diện Hồ Văn Cường cũng cho hay: “Rất nhiều người muốn giúp đỡ nhưng Cường đều từ chối. Gia đình Cường không cần một cuộc sống quá giàu sang, vật chất. Cường đã 18 tuổi nên có chính kiến, cái nhìn riêng và có khoản tiết kiệm để lo chi phí học tập, sinh hoạt. Mọi thứ đều do Cường quyết định chứ không ai có thể ép buộc”. Ngoài ra, người này cũng đã xác nhận Hồ Văn Cường sẽ sẽ tham gia biểu diễn trong một liveshow cùng nhiều anh chị em nghệ sĩ - diễn ra tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM vào tháng 1/2022 đúng như Phương Thanh chia sẻ.

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