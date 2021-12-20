Lộ clip 'quay lén' Trường Giang và Nhã Phương trên phố, nữ diễn viên có mắc 'bệnh ngôi sao' như lời đồn?

Hậu trường 20/12/2021 09:45

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Trường Giang và Nhã Phương tình cờ xuất hiện trên phố khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn clip "quay lén" Trường Giang và Nhã Phương khiến nhiều người chú ý. Dù chất lượng clip không tốt và các nhân vật đều che kín mặt nhưng khán giả vẫn có thể nhận ra cặp vợ chồng nổi tiếng cũng như tiết lộ nhiều điều thú vị về cả hai.

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Trường Giang xuất hiện trên phố với style quen thuộc - Ảnh: Chụp màn hình

Trong clip, Trường Giang đi trước Nhã Phương một khoảng rồi dừng lại chờ vợ và 1 người bạn. "Ông Mười Khó" vẫn theo phong cách quen thuộc với áo phông, quần lửng và dép tổ ong làm nên thương hiệu. Còn Nhã Phương diện áo và váy đơn giản, tóc xõa dịu dàng. Tuy nhiên, theo một số netizen nhận xét, vóc dáng của bà xã Trường Giang quá khẳng khiu và cho rằng cô nên "tẩm bổ" nhiều hơn.

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Trường Giang đi được một đoạn thì dừng lại chờ vợ và bạn - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, chủ nhân đoạn clip tiết lộ, ngày hôm ấy có cơ hội ngồi gần Trường Giang và Nhã Phương trong quán ăn ở Nha Trang. Người này còn tình cờ nghe được những câu chuyện ngày xưa họ kể cho nhau nghe. Chia sẻ về tin đồn Nhã Phương mắc "bệnh ngôi sao", người này cho biết: "Nhìn ngoài đi ăn thấy bình thường như tụi mình đi ăn vậy á".

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, bên dưới đoạn clip, nhiều người cũng bày tỏ sự yêu thích dành cho hai vợ chồng. Hiện, đoạn clip đang nhận được sự chú ý của cư dân mạng.

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Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang vợ chồng Mười khó bệnh ngôi sao

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