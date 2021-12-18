NÓNG: Ekip mới tiết lộ hoàn cảnh sống hiện tại của Hồ Văn Cường, nói rõ lý do từ chối sự giúp đỡ của Bầu Thụy và nhiều mạnh thường quân

Hậu trường 18/12/2021 15:33

Mới đây, một CEO xác nhận là đơn vị quản lý hình ảnh mới của ca sĩ Hồ Văn Cường và tiết lộ nhiều điều về cuộc sống hiện tại của nam ca sĩ.

Dù mẹ nuôi Phi Nhung đã ra đi nhưng những ồn ào với con nuôi Hồ Văn Cường vẫn chưa thể hoàn toàn lắng xuống. Được biết, sau đám tang của cố ca sĩ, quản lý Phi Nhung đã trao trả toàn bộ cát-xê của Hồ Văn Cường cho gia đình. Hiện, giọng ca trẻ đã dọn ra khỏi nhà mẹ nuôi.

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Hồ Văn Cường nhận lại tiền từ quản lý cũ - Ảnh: Internet

Mới đây, chia sẻ với Dân Việt, CEO của một công ty giải trí đã lên tiếng xác nhận là đơn vị quản lý hình ảnh mới của ca sĩ Hồ Văn Cường. Theo đó, từ sau khi Hồ Văn Cường nhận toàn bộ tiền cát-xê suốt 5 năm đi hát, tiền thưởng lúc đăng quang thì hầu như không ai liên lạc được với nam ca sĩ. Cậu khóa số điện thoại, trao trả lại các trang mạng xã hội cho công ty quản lý cũ.

Tiết lộ về cơ duyên được làm việc cùng Hồ Văn Cường, CEO này cho hay thời gian xảy ra ồn ào, người thân gần như không thể liên lạc được với giọng ca trẻ. Tuy nhiên, công ty có một thành viên quen biết rất thân với Hồ Văn Cường nên có cơ hội kết nối để hỗ trợ. Người này cũng nói thêm rằng sau nhiều sóng gió, Hồ Văn Cường đã có nhiều suy nghĩ khác hơn về mọi thứ.

“Cường đến với chúng tôi như một cơ duyên. Từ lúc ồn ào xảy ra, báo chí, người thân hầu như không ai liên lạc được với Cường. Công ty tôi có một thành viên chơi thân với Cường từ lâu. Nhờ đó chúng tôi mới có cơ hội kết nối để hỗ trợ Cường. Trải qua nhiều việc, Hồ Văn Cường ốm đi rất nhiều. Cậu ấy cũng khá sốc tâm lý vì phải đối diện với nhiều luồng dư luận. Tôi nghĩ hiện Cường đã có nhiều suy nghĩ khác hơn trước rất nhiều. Cường đã bước qua tuổi 18, đủ nhận thức để quyết định mọi thứ” - CEO chia sẻ với Dân Việt.

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Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

 

Ngoài ra, khi được hỏi về lý do từ chối lời giúp đỡ của một số nghệ sĩ, doanh nghiệp như Ngọc Sơn, Bầu Thụy, CEO Nguyễn Phương Hằng,... người đại diện Hồ Văn Cường cũng cho hay: “Rất nhiều người muốn giúp đỡ nhưng Cường đều từ chối. Gia đình Cường không cần một cuộc sống quá giàu sang, vật chất. Cường đã 18 tuổi nên có chính kiến, cái nhìn riêng và có khoản tiết kiệm để lo chi phí học tập, sinh hoạt. Mọi thứ đều do Cường quyết định chứ không ai có thể ép buộc”.

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Cũng theo người này, hiện tại, Hồ Văn Cường cùng bố mẹ sinh sống tại một căn nhà thuê ở quận Gò Vấp, TP.HCM. Cậu đang theo học tại một trường đại học trong TP.HCM. Giọng ca 2003 ý thức được bản thân đang là kinh tế chính của gia đình khi bố mẹ hiện vẫn chưa có công việc ổn định.

Ê-kíp mới của Hồ Văn Cường cũng tiết lộ thêm, vào tháng 1/2022, nam ca sĩ sẽ tham gia biểu diễn trong một liveshow cùng nhiều anh chị em nghệ sĩ - diễn ra tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM.

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