Bà xã Trấn Thành tiếp tục vướng nghi vấn có 'tin vui', hành động vô tình trong 1 khoảnh khắc khiến CĐM 'dậy sóng'

Mới đây, nữ ca sĩ Hari Won - bà xã của MC Trấn Thành - đã chia sẻ đoạn clip thể hiện sự thích thú khi ăn uống của mình. Tuy nhiên, hành động "lạ" của cô khiến nhiều người chú ý.
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Hari Won và Trấn Thành là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng của showbiz Việt, mỗi nhất cử nhất động của cả hai đều được công chúng quan tâm. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng liên tục dậy sóng trước nghi vấn bà xã Trấn Thành đã mang thai con đầu lòng sau hơn nửa thập kỷ về chung 1 nhà.
Mới đây, vào tối ngày 17/12, Hari Won bất ngờ đăng tải một đoạn clip ăn uống và than vãn về chuyện: "Mình đã quyết định giảm cân... vậy mà...😭". Tuy nhiên, mọi sự chú ý của netizen đề "va vào" vòng 2 của nữ ca sĩ khi cho rằng nó đang to bất thường dù cô nàng đang diện áo rộng thùng thình. Ngoài ra, các "thánh soi" cũng phát hiện Hari Won có động tác dùng tay xoa vòng 2 lúc đang ăn.
Với những "manh mối" này, một số fan hâm mộ cho rằng Hari won đã chính thức được "lên chức". Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của mọi người, phía nữ ca sĩ vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về sự việc
Trước đó, chỉ mới cách đây 4 ngày, Hari Won đã khiến dư luận không khỏi nghi ngờ khi đăng tải bức ảnh sang chảnh khi diện cả cây đồ hiệu nhưng lại lộ vòng hai kém thon ngọn.
Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã ẩn ý giải đáp thắc mắc của các fan khi chia sẻ dòng trạng thái: "Bài tập đi suốt đời 'GIẢM CÂN'". Tuy nhiên, nhiều người vẫn rất mong nhận được tin vui từ vợ chồng nữ nghệ sĩ.