Bà xã Trấn Thành tiếp tục vướng nghi vấn có 'tin vui', hành động vô tình trong 1 khoảnh khắc khiến CĐM 'dậy sóng'

Hậu trường 18/12/2021 14:21

Mới đây, nữ ca sĩ Hari Won - bà xã của MC Trấn Thành - đã chia sẻ đoạn clip thể hiện sự thích thú khi ăn uống của mình. Tuy nhiên, hành động "lạ" của cô khiến nhiều người chú ý.

Hari Won và Trấn Thành là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng của showbiz Việt, mỗi nhất cử nhất động của cả hai đều được công chúng quan tâm. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng liên tục dậy sóng trước nghi vấn bà xã Trấn Thành đã mang thai con đầu lòng sau hơn nửa thập kỷ về chung 1 nhà.  

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Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, vào tối ngày 17/12, Hari Won bất ngờ đăng tải một đoạn clip ăn uống và than vãn về chuyện: "Mình đã quyết định giảm cân... vậy mà...😭". Tuy nhiên, mọi sự chú ý của netizen đề "va vào" vòng 2 của nữ ca sĩ khi cho rằng nó đang to bất thường dù cô nàng đang diện áo rộng thùng thình. Ngoài ra, các "thánh soi" cũng phát hiện Hari Won có động tác dùng tay xoa vòng 2 lúc đang ăn. 

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Bà xã Trấn Thành chia sẻ khoảnh khắc ăn uống vui vẻ - Ảnh: Cắt từ clip
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Nhưng hành động đặt tai lên bụng lại khiến khán giả chú ý - 

Với những "manh mối" này, một số fan hâm mộ cho rằng Hari won đã chính thức được "lên chức". Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của mọi người, phía nữ ca sĩ vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về sự việc

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

 

Trước đó, chỉ mới cách đây 4 ngày, Hari Won đã khiến dư luận không khỏi nghi ngờ khi đăng tải bức ảnh sang chảnh khi diện cả cây đồ hiệu nhưng lại lộ vòng hai kém thon ngọn.

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Bài đăng trước đó của Hari Won - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, nữ ca sĩ đã ẩn ý giải đáp thắc mắc của các fan khi chia sẻ dòng trạng thái: "Bài tập đi suốt đời 'GIẢM CÂN'". Tuy nhiên, nhiều người vẫn rất mong nhận được tin vui từ vợ chồng nữ nghệ sĩ.

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