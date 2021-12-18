Bà xã Trấn Thành tiếp tục vướng nghi vấn có 'tin vui', hành động vô tình trong 1 khoảnh khắc khiến CĐM 'dậy sóng'

Hari Won và Trấn Thành là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng của showbiz Việt, mỗi nhất cử nhất động của cả hai đều được công chúng quan tâm. Thời gian gần đây, cộng đồng mạng liên tục dậy sóng trước nghi vấn bà xã Trấn Thành đã mang thai con đầu lòng sau hơn nửa thập kỷ về chung 1 nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, vào tối ngày 17/12, Hari Won bất ngờ đăng tải một đoạn clip ăn uống và than vãn về chuyện: "Mình đã quyết định giảm cân... vậy mà...😭". Tuy nhiên, mọi sự chú ý của netizen đề "va vào" vòng 2 của nữ ca sĩ khi cho rằng nó đang to bất thường dù cô nàng đang diện áo rộng thùng thình. Ngoài ra, các "thánh soi" cũng phát hiện Hari Won có động tác dùng tay xoa vòng 2 lúc đang ăn.