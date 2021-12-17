Lê Hoàng 'nói rõ' mối quan hệ giữa Chí Tài với Hoài Linh, Việt Hương và loạt đàn em nổi tiếng, chi tiết 'mượn thơ' cuối bài khẳng định vai trò đặc biệt của cố nghệ sĩ

Bài viết mở đầu, vị đạo diễn miên tả cố nghệ sĩ Chí Tài theo cách riêng của mình. Theo đó, Chí Tài là hiện lên là hình ảnh chàng trai "không có gì đặc biệt", chân không quá dài, răng không quá trắng và mũi không quá cao. Sài Gòn 10 triệu dân nhưng số người được anh mời ăn chưa bao giờ quá vài chục. "Bạn bè còn tuyên bố Chí Tài tuy nhận rất nhiều gái đẹp làm em nuôi, nhưng thực tế chả nuôi miếng nào, toàn để chúng nó tự sống, có nhiều cô suýt chết vì đói".

Cách đây không lâu, người thân thông báo sẽ tổ chức giỗ đầu cho nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ vào 12 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 18/12/2021 (theo giờ địa phương). Mới đây, ngày 17/12, trên trang cá nhân, đạo diễn Lê Hoàng đã đăng tải bài viết bày tỏ quan điểm của mình về cố nghệ sĩ khiến cộng đồng mạng chú ý.

Cụ thể, trên sân khấu, Chí Tài sẽ chuyên "trị" các dạng vai như đàn ông bóng lộ, nhân vật "mê gái, mê trai lại mê tiền" hoặc một gã ngớ ngẩn nhưng giam tham,...Còn ở lĩnh vực phim ảnh , "nếu không có Chí Tài rất nhiều bộ phim Việt Nam, đặc biệt là phim kinh dị sẽ bị cấm chiếu vì không có nhân vật kinh dị"...

Tuy nhiên, nếu thiếu vắng Chí Tài, vị đạo diễn tự hỏi "sân khấu Điện Ảnh và ca nhạc Việt Nam sẽ ra sao?". Bởi lẽ, cố nghệ sĩ là một người đảm nhận rất nhiều vai diễn khác nhau trên các "mặt trận" nghệ thuật.

Chí Tài và đàn em - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, trong bài viết, đạo diễn Lê Hoàng cũng đề cao vài trò của Chí Tài trong lòng những người đồng nghiệp, đàn em thân thiết.

"Không có Chí Tài, chắc chắn Hoài Linh sẽ bơ vơ, không còn biết nương tựa vào ai, giống như em bé bị quăng giữa trung tâm thương mại mà không có xu nào.

Thiếu Chí Tài, Việt Hương sẽ như bà già bốn mươi bất thình lình chồng li dị, không có mái nhà để về, những miếng diễn quăng ra không có ma nào nhặt, Việt Hương sẽ đẩy một xe nước mía bán ở cổng chợ Bến Thành.

Còn Trấn Thành và Trường Giang thì sao? Không có Chí Tài cả hai đều ngơ ngác, Trường Giang sẽ nói những câu chả ai hiểu, Trấn Thành sẽ cười ai cũng hiểu nhưng sẽ vô duyên.

Còn Thúy Nga? Không có Chí Tài, Thúy Nga chả khác gì Thúy Vân giả dại" - trích bài viết của đạo diễn Lê Hoàng.

Cuối bài viết, vị đạo diễn cho rằng nếu nghệ thuật là một nồi lẩu thì Chí Tài chính là nước lẩu dung hào tất cả. "Nước mà cạn là nổi lẩu vỡ tan tành". Qua đó, ông cũng dẫn lời nói của đại thi hào Nguyễn Du để cố nghệ sĩ:“Trăm năm trong cõi người ta, chữ Tài, chữ Nghệ khéo là có nhau”.