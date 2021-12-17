Lê Hoàng 'nói rõ' mối quan hệ giữa Chí Tài với Hoài Linh, Việt Hương và loạt đàn em nổi tiếng, chi tiết 'mượn thơ' cuối bài khẳng định vai trò đặc biệt của cố nghệ sĩ

Mới đây, đạo diễn Lê Hoàng đã có bài viết thể hiện quan điểm của mình về nghệ sĩ Chí Tài khiến nhiều người chú ý.
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Cách đây không lâu, người thân thông báo sẽ tổ chức giỗ đầu cho nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ vào 12 giờ trưa Thứ Bảy, ngày 18/12/2021 (theo giờ địa phương). Mới đây, ngày 17/12, trên trang cá nhân, đạo diễn Lê Hoàng đã đăng tải bài viết bày tỏ quan điểm của mình về cố nghệ sĩ khiến cộng đồng mạng chú ý.
Bài viết mở đầu, vị đạo diễn miên tả cố nghệ sĩ Chí Tài theo cách riêng của mình. Theo đó, Chí Tài là hiện lên là hình ảnh chàng trai "không có gì đặc biệt", chân không quá dài, răng không quá trắng và mũi không quá cao. Sài Gòn 10 triệu dân nhưng số người được anh mời ăn chưa bao giờ quá vài chục. "Bạn bè còn tuyên bố Chí Tài tuy nhận rất nhiều gái đẹp làm em nuôi, nhưng thực tế chả nuôi miếng nào, toàn để chúng nó tự sống, có nhiều cô suýt chết vì đói".
Tuy nhiên, nếu thiếu vắng Chí Tài, vị đạo diễn tự hỏi "sân khấu Điện Ảnh và ca nhạc Việt Nam sẽ ra sao?". Bởi lẽ, cố nghệ sĩ là một người đảm nhận rất nhiều vai diễn khác nhau trên các "mặt trận" nghệ thuật.
Cụ thể, trên sân khấu, Chí Tài sẽ chuyên "trị" các dạng vai như đàn ông bóng lộ, nhân vật "mê gái, mê trai lại mê tiền" hoặc một gã ngớ ngẩn nhưng giam tham,...Còn ở lĩnh vực phim ảnh, "nếu không có Chí Tài rất nhiều bộ phim Việt Nam, đặc biệt là phim kinh dị sẽ bị cấm chiếu vì không có nhân vật kinh dị"...
Đáng chú ý, trong bài viết, đạo diễn Lê Hoàng cũng đề cao vài trò của Chí Tài trong lòng những người đồng nghiệp, đàn em thân thiết.
"Không có Chí Tài, chắc chắn Hoài Linh sẽ bơ vơ, không còn biết nương tựa vào ai, giống như em bé bị quăng giữa trung tâm thương mại mà không có xu nào.
Thiếu Chí Tài, Việt Hương sẽ như bà già bốn mươi bất thình lình chồng li dị, không có mái nhà để về, những miếng diễn quăng ra không có ma nào nhặt, Việt Hương sẽ đẩy một xe nước mía bán ở cổng chợ Bến Thành.
Còn Trấn Thành và Trường Giang thì sao? Không có Chí Tài cả hai đều ngơ ngác, Trường Giang sẽ nói những câu chả ai hiểu, Trấn Thành sẽ cười ai cũng hiểu nhưng sẽ vô duyên.
Còn Thúy Nga? Không có Chí Tài, Thúy Nga chả khác gì Thúy Vân giả dại" - trích bài viết của đạo diễn Lê Hoàng.
Cuối bài viết, vị đạo diễn cho rằng nếu nghệ thuật là một nồi lẩu thì Chí Tài chính là nước lẩu dung hào tất cả. "Nước mà cạn là nổi lẩu vỡ tan tành". Qua đó, ông cũng dẫn lời nói của đại thi hào Nguyễn Du để cố nghệ sĩ:“Trăm năm trong cõi người ta, chữ Tài, chữ Nghệ khéo là có nhau”.
NẾU CUỘC ĐỜI KHÔNG CÓ CHÍ TÀI, SẼ RA SAO?
Rất nhiều người Việt Nam từ khi sinh ra cho tới lúc băng hà chưa hề nhìn thấy Thần Tài. Nhưng già, trẻ, lớn, bé, cao, thấp, gầy, béo ở nông thôn hay thành thị chắc chắn đã từng gặp, đã bắt tay, đã nhìn lén, đã cười toạc miệng, thậm chí đã ngủ, ăn, và nợ tiền Chí Tài hoặc để Chí Tài nợ tiền mình.
Vậy Chí Tài là ai?
Đó là một chàng trai nhìn thoáng qua không có gì đặc biệt, nhìn kỹ không có gì đặc biệt và nhìn trừng trừng cũng không có gì đặc biệt.
Chân Chí Tài không quá dài, răng Chí Tài không quá trắng, và mũi Chí Tài không quá cao. Tất cả những bộ phận khác, dù công khai hay kín đáo, cũng vào loại trung bình và dưới trung bình.
Đấy là về ngoại hình, còn về đạo đức, Chí Tài chưa hề xả thân bắt cướp, chưa hề hiến thân cho trẻ mồ côi, cũng chưa chụp hình nude để gìn giữ môi trường. Sài Gòn có 10 triệu dân, nhưng số người được Chí Tài mời ăn chưa bao giờ quá vài chục. Bạn bè còn tuyên bố Chí Tài tuy nhận rất nhiều gái đẹp làm em nuôi, nhưng thực tế chả nuôi miếng nào, toàn để chúng nó tự sống, có nhiều cô suýt chết vì đói.
Thế nhưng nếu không có Chí Tài, sân khấu Điện Ảnh và ca nhạc Việt Nam sẽ ra sao? Sẽ thăng hoa hay tàn lụi. Đó là vấn đề không dễ trả lời.
Nếu đùng một cái, ngày mai Chí Tài đi cấp cứu do ăn nhiều thực phẩm quá hạn, sân khấu kịch Thúy Nga sẽ mất đi những vai đàn ông bóng lộ, mặc áo chim cò, đầu thắt nơ, răng khảm vàng, còn tóc lúc vàng lúc tím.
Sân khấu Trống Đồng sẽ mất đi những nhân vật vừa mê gái vừa mê trai, vừa mê tiền vừa mê bikini. Sân khấu ti vi sẽ không còn một tên ngớ ngẩn nhưng gian tham, lưu manh nhưng khờ khạo, mắt ti hí nhưng má lúm đồng tiền.
Nếu không có Chí Tài rất nhiều bộ phim Việt Nam, đặc biệt là phim kinh dị sẽ bị cấm chiếu vì không có nhân vật kinh dị. Nhân vật ấy vừa là ma vừa là quỷ, vừa đi lừa gái trẻ lại vừa bị bà già hành hung. Không có Chí Tài, tất cả các phim hài sẽ trở thành phim chiến đấu.
Còn âm nhạc thì sao? Xuất thân là một nhạc công, Chí Tài đã khiến cho âm nhạc phát triển rực rỡ bao nhiêu năm nay bằng cách lâu lắm rồi không chơi đàn.
Đấy là về thể loại, còn nói về cá nhân, không có Chí Tài, chắc chắn Hoài Linh sẽ bơ vơ, không còn biết nương tựa vào ai, giống như em bé bị quăng giữa trung tâm thương mại mà không có xu nào.
Thiếu Chí Tài, Việt Hương sẽ như bà già bốn mươi bất thình lình chồng li dị, không có mái nhà để về, những miếng diễn quăng ra không có ma nào nhặt, Việt Hương sẽ đẩy một xe nước mía bán ở cổng chợ Bến Thành.
Còn Trấn Thành và Trường Giang thì sao? Không có Chí Tài cả hai đều ngơ ngác, Trường Giang sẽ nói những câu chả ai hiểu, Trấn Thành sẽ cười ai cũng hiểu nhưng sẽ vô duyên.
Còn Thúy Nga? Không có Chí Tài, Thúy Nga chả khác gì Thúy Vân giả dại.
Nói tóm lại, nếu nghệ thuật là nồi lẩu thì Chí Tài không phải thịt bò, không phải Tôm Sú, càng không phải mực tươi. Chí Tài chính là nước lẩu, không có nước ấy mọi thứ không bơi. Nước mà cạn là nổi lẩu vỡ tan tành.
Cho nên hôm nay, nhân live show Chí Tài, chúng ta càng nhớ lời Nguyễn Du nói từ xa xưa:
“Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ Tài, chữ Nghệ khéo là có nhau”