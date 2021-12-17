Đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của Đỗ Thị Hà sau khi tiếp xúc với 4 trường hợp F0, hé lộ lịch trình kế tiếp

Hậu trường 17/12/2021 09:34

Thông tin chung kết Miss World 2021 đã bị hoãn lại vì dịch Covid-19 và tình hình sức khỏe của Đỗ Thị Hà sau khi tiếp xúc với 4 trường hợp F0 tại đây khiến cư dân mạng được dịp xôn xao.

Trước thông tin chung kết Miss World 2021 đã bị hoãn lại vì dịch Covid-19, đại diện Việt Nam khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi cho biết bản thân đã tiếp xúc gần với 4 trường hợp khác là F0. Được biết, số ca bị nhiễm bệnh được thông báo trước đó đã lên tới 17 người bao gồm cả thí sinh và nhân viên kỹ thuật.

"Trong team của Hà có 4 bạn F0, 4 bạn đấy Hà tiếp xúc rất gần và chơi rất thân. Ngày hôm qua trong buổi tập duyệt, Hà có đứng rất gần với đại diện đến từ Bahamas, với phong cách bên đây thì mọi người yêu thương, ôm hôn nhau và Hà cũng vậy. Hà nghĩ sức khỏe của mình sẽ ổn thôi, Hà đã test Covid-19 và chờ kết quả" - Đỗ Thị Hà chia sẻ trong livestream sáng ngày 17/12 (theo giờ Việt Nam).

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Đỗ Thị Hà và các thí sinh khác - Ảnh: Internet

Theo Tiền Phong cập nhật mới nhất từ Puerto Rico thì sau khi đêm chung kết bị huỷ, BTC đã tiến hành xét nghiệm cho tất cả các thí sinh, Đỗ Thị Hà đã có kết quả âm tính và vẫn khoẻ mạnh. Những thí sinh có kết quả âm tính sẽ được BTC trả lại hộ chiếu để bay về nước. Được biết, trước mắt Hoa hậu Đỗ Thị Hà sẽ bay về Mỹ vì không có chuyến bay thẳng từ Puerto Rico về Việt Nam.

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Đỗ Thị Hà chia sẻ cảm xúc hụt hẫng sau khi Miss World 2021 bị huỷ vào phút chót. - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, ngay sau khi đêm chung kết bị huỷ, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã livestream trên trang cá nhân để giải đáp những thắc mắc của người hâm mộ từ quê nhà. Cô cho biết cảm thấy hơi buồn vì hành trình dài 1 năm chuẩn bị và giờ chỉ còn 1 đêm toả sáng để thành quả của mình được ghi nhận nhưng lại không được như ý. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn trong mùa dịch bệnh cho bản thân và các thí sinh khác, cô chấp nhận về nước.

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Từ khóa:   Miss World 2021 covid-19 Đỗ Thị Hà âm tính

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