Chồng mất được 1 tuần thì con gái nuôi cũng ra đi, danh ca Giao Linh nghẹn ngào: 'Tôi đau quặn, không biết phải nói lời nào để diễn tả nỗi đau của mình'

Vốn có mối quan hệ thân thiết và xem Phi Nhung như con gái nuôi, vừa qua, khi tham gia một buổi livestream của Trung tâm Thúy Nga, danh ca Giao Linh đã không giấu nổi xúc động khi chia sẻ về sự ra đi của cố ca sĩ và việc bạn thân phải đón nhận cùng lúc 2 nỗi mất mát quá lớn.

Sự ra đi của cố ca sĩ Phi Nhung khiến người thân, bạn bè và fan hâm mộ vô cùng xót xa. Xuất hiện trong một livestream của Trung tâm Thúy Nga vài ngày trước, danh ca Giao Linh đã thay mặt Phi Nhung song ca cùng Mạnh Quỳnh ca khúc "Thiệp hồng anh viết tên em". Đáng chú ý, khi hát đến câu:"Viết trên thiệp hồng, nét chữ hoa cuối dòng, tên em vào được không?", "Nữ hoàng sầu muộn" đã vô cùng xúc động cho biết giờ dù bà có muốn viết tên Phi Nhung vào cũng không được nữa rồi. Giao Linh và Mạnh Quỳnh trên livesteam của Trung tâm Thúy Nga - Ảnh: Chụp màn hình Theo Giao Linh, khi hay tin con gái nuôi Phi Nhung ra đi, bà đã vô cùng đau đớn, nhất là khi ông xã của nữ danh ca cũng vừa mất cách đó 1 tuần. Theo Giao Linh, bà chỉ biết cầu nguyện cho hai người ra đi thanh thảng.

Danh ca Giao Linh kể về Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình "Chắc mọi người cũng biết, chồng tôi vừa mới mất. Chồng tôi vừa mất một tuần thì con gái nuôi Phi Nhung ra đi. Tôi đau quặn, không biết phải nói lời nào để diễn tả nỗi đau của mình. Người ta có một nỗi đau còn chịu không nổi, huống chi tôi cùng một lúc đón nhận hai nỗi đau. Tôi chẳng biết nói gì, chỉ biết cầu nguyện cho chồng tôi và con gái nuôi Phi Nhung ra đi thanh thản" - Giao Linh chia sẻ trên livestream của Trung tâm Thúy Nga. Giao Linh đón nhận cùng lúc 2 tin buồn khi chồng và con nuôi Phi Nhung ra đi - Ảnh: Internet Đồng thời, khi nói đến những người đã khuất, bà cũng không quên nhắc đến cố nghệ sĩ Chí Tài - người được Giao Linh nhận xét là một nghệ sĩ tốt bụng nhưng ra đi quá sớm.

Cũng trong buổi livestream này, MC Ngọc Hân cũng đã có chia sẻ về những thông tin giả xoay quanh sự ra đi của các nghệ sĩ mà điển hình như gần đây nhất là tin đồn "Phi Nhung còn sống, giả vờ chết để qua Mỹ". Qua đó, Ngọc Hân hy vọng khán giả không nên tin vì "sẽ làm buồn thêm cho bản thân mình và người trong cuộc". Trước tin đồn này, danh ca Giao Linh bày tỏ: "Tôi ước gì tin Phi Nhung còn sống là sự thật nhưng tiếc là không thể nào có chuyện đó". Về mối quan hệ giữa Phi Nhung, Giao Linh từng cho hay biết Phi Nhung mất mẹ từ sớm nên bà rất thương, coi như con gái và luôn muốn Phi Nhung là một thành viên trong gia đình mình. Giao Linh và Phi Nhung có mối quan hệ rất thân thiết - Ảnh: Internet Lúc sinh thời, Phi Nhung cũng từng tiết lộ mối quan hệ đặc biệt của mình và danh ca Giao Linh. Cô vẫn gọi bà là mẹ, yêu mến giọng hát đi vào lòng người của bà. Sau một lần đi diễn chung, ở cùng phòng, cả hai thân nhau hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-mat-duoc-1-tuan-thi-con-gai-nuoi-cung-ra-di-danh-ca-giao-linh-nghen-ngao-toi-dau-quan-khong-biet-phai-noi-loi-nao-de-dien-ta-noi-dau-cua-minh-441687.html