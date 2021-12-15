'Tình tin đồn' của Huỳnh Phương 'cầu cứu' khi bị 'cuỗm' hàng trăm triệu đồng, phương thức lừa đảo khiến nhiều người 'ngã ngửa' vì quá quen thuộc

Hậu trường 15/12/2021 20:04

Mới đây, "bạn gái tin đồn" của diễn viên Huỳnh Phương (nhóm FAP TV) bất ngờ chia sẻ về việc bản thân bị lừa số tiền hơn 200 triệu đồng khiến cộng đồng mạng hoang mang.

Mới đây, người mẫu Trâm Trần bất ngờ lên tiếng "cầu cứu" và cảnh báo cộng đồng mạng về việc bản thân bị lừa hơn 200 triệu đồng bởi "tội phạm công nghệ cao". Đính kèm đó là đơn tố cáo người mẫu gửi đến cơ quan chức năng.

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Người mẫu Trâm Trần - Ảnh: Internet

Theo nội dung đơn tố cáo, vào chiếu ngày 14/12, nữ người mẫu nhận được tin nhắn thông báo mình có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông và nay là hạn cuối để nộp phạt. Người này đã gửi cho Trâm Trần một đường link và vì chủ quan nên cô đã đăng nhập tài khoản ngân hàng và bị mất hết số tiền trong tài khoản. Thêm nữa, người này còn yêu cầu nữ người mẫu chuyển thêm 200 triệu đồng vào tài khoản để chứng minh sự trong sạch và cũng mất sạch và hiển nhiên số tiền này cũng "không cánh mà bay".

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Đơn tố cáo Trâm Trần gửi tới cơ quan chức năng - Ảnh: Internet

Chỉ đến khi về nhà và trao đổi với gia đình, cô mới phát hiện mình đã bị lừa. Tất cả những số điện thoại đối tượng dùng để liên lạc với cô đều tắt máy, đường link dẫn tới ứng dụng cũng không còn truy cập được.

Hiện, Trâm Trần đang làm việc với cơ quan chức năng và phía ngân hàng để điều tra, làm rõ.

Trâm Trần là thí sinh trong cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2016, và được mọi người mệnh danh là "Nữ hoàng drama".Cô nàng cũng từng đăng kí tham gia Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam vàVietnam's Next Top Model All Stars 2017.

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Trâm Trần và Huỳnh Phương vướng nghi vấn hẹn hò - Ảnh: Internet

Vừa qua, cộng đồng mạng lại tiếp tục xôn xao trước tin đồn nữ người mẫu hẹn hò cùng diễn viên Huỳnh Phương khi cả hai xuất hiện cùng nhau trong một gặp mặt bạn bè. Tuy nhiên, cặp đôi không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận chuyện tình cảm.

hậu chia tay nữ ca sỹ Sỹ Thanh.

"Lừa đảo công nghệ cao

Câu chuyện chỉ mới xảy ra tối qua và đã lấy hết tài sản mà mình có trong tài khoản. Mình đã bị mắc lừa trong sự mất bình tĩnh và thiếu sự cảnh giác cũng như quá tin vào nó. Mình không biết có bị gì không mà nhiều lần thắc mắc và thấy khó hiểu nhưng rồi mình vẫn tin và làm theo. Hiện mình đang làm đơn tố cáo để nhờ sự giúp đỡ từ phía Công an thành phố và Ngân hàng để điều tra" - nguyên văn chua sẻ của Trâm Trần.

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