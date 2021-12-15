Mới đây, người mẫu Trâm Trần bất ngờ lên tiếng "cầu cứu" và cảnh báo cộng đồng mạng về việc bản thân bị lừa hơn 200 triệu đồng bởi "tội phạm công nghệ cao". Đính kèm đó là đơn tố cáo người mẫu gửi đến cơ quan chức năng.

Người mẫu Trâm Trần - Ảnh: Internet

Theo nội dung đơn tố cáo, vào chiếu ngày 14/12, nữ người mẫu nhận được tin nhắn thông báo mình có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông và nay là hạn cuối để nộp phạt. Người này đã gửi cho Trâm Trần một đường link và vì chủ quan nên cô đã đăng nhập tài khoản ngân hàng và bị mất hết số tiền trong tài khoản. Thêm nữa, người này còn yêu cầu nữ người mẫu chuyển thêm 200 triệu đồng vào tài khoản để chứng minh sự trong sạch và cũng mất sạch và hiển nhiên số tiền này cũng "không cánh mà bay".