Trâm Trần là thí sinh trong cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2016, và được mọi người mệnh danh là "Nữ hoàng drama".Cô nàng cũng từng đăng kí tham gia Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam vàVietnam's Next Top Model All Stars 2017.

Trâm Trần và Huỳnh Phương vướng nghi vấn hẹn hò - Ảnh: Internet

Vừa qua, cộng đồng mạng lại tiếp tục xôn xao trước tin đồn nữ người mẫu hẹn hò cùng diễn viên Huỳnh Phương khi cả hai xuất hiện cùng nhau trong một gặp mặt bạn bè. Tuy nhiên, cặp đôi không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận chuyện tình cảm.

hậu chia tay nữ ca sỹ Sỹ Thanh.