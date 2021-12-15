Dù đã lớn tuổi, sức khỏe tụt dốc nhưng nghệ sĩ Mạc Can vẫn có đam mê cháy bỏng với nghệ thuật. Những chia sẻ mới đây của ông về quá trình tham gia bộ phim điện ảnh kinh dị đầu tiên trong sự nghiệp khiến nhiều người xúc động.

Nghệ sĩ Mạc Can là gương mặt không còn xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ. Tên tuổi của ông gắn liền với những câu chuyện cổ tích màu đậm màu sắc dân gian. Với nét diễn tự nhiên, mỗi nhân vật mà ông thể hiện dù chính hay phản diện đều để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng. Tuy nhiên, ngoài đời, Mạc Can lại có cuộc sống khó khăn, bệnh tật. Thời gian gần đây, sức khỏe của ông dần yếu hơn, mọi hoạt động đều phải có người trợ giúp. Nghệ sĩ Mạc Can - Ảnh: Internet Ở tuổi 76, ông vẫn hoạt động nghệ thuật nhiệt tình. Trong tác phẩm phim kinh dị gần đây mà Mạc Can tham dự, ông vào vai 1 chú hề già có phần ghê rợn và bí ẩn. Thế nhưng, câu chuyện hậu trường về ông lại càng khiến mọi người thêm xúc động. Theo báo Thanh Niên, vì sức khỏe nam diễn viên không tốt, đoàn làm phim đã cử người đi theo chăm sóc ông. Những tưởng ông sẽ rất mệt mỏi trong quá trình ghi hình thì ngược lại, Mạc can luôn vui vẻ, không một lời than phiền, thậm chí còn pha trò cho mọi người cười.

Mạc can luôn vui vẻ, không một lời than phiền, thậm chí còn pha trò cho mọi người trong đoàn làm phim - Ảnh: Thanh Niên Diễn viên Huỳnh Thanh Trực tiết lộ, nghệ sĩ Mạc Can có người cõng mỗi khi lên cầu thang hay vào set quay. Tuy nhiên chỉ cần bắt đầu quay là ông tự đi lại. Khi được hỏi có đi nổi nữa không, nam diễn viên lại cười xuề xòa: “Dư sức qua cầu”. Đáng chú ý, khi được hỏi đóng phim có mệt không, nghệ sĩ Mạc Can cười nói: “Lần đầu được đóng phim kinh dị nên tôi thích lắm. Siêng năng lắm, tối tôi đâu có ngủ mà còn mơ tưởng tới vai mình đóng. Đầu tư cho phim tới mức nhổ luôn hai cái răng, khi nào phim được giải thưởng thì mình gắn lại”.

Ông đầu tư cho phim tới mức nhổ luôn hai cái răng của mình - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng khẳng định: "Chừng nào còn sống thì còn đi đóng phim" bởi lẽ công việc giúp ông cảm thấy khỏe hơn. "Phải đi ra ngoài, gặp các bạn đây, thấy nhiều điều hơn mới bớt bệnh”. Chia sẻ về phong cách làm việc của nam diễn viên gạo cội, ekip của phim kinh dị mà ông tham gia cho biết nghệ sĩ Mạc Can vẫn nhớ thoại rất tốt. Ông không học thuộc rập khuôn mà diễn lại theo ngôn ngữ đời thường.

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