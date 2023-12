Nghệ sĩ Mạc Can là gương mặt không còn xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ. Tên tuổi của ông gắn liền với những câu chuyện cổ tích màu đậm màu sắc dân gian. Với nét diễn tự nhiên, mỗi nhân vật mà ông thể hiện dù chính hay phản diện đều để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng. Tuy nhiên, ngoài đời, Mạc Can lại có cuộc sống khó khăn, bệnh tật. Thời gian gần đây, sức khỏe của ông dần yếu hơn, mọi hoạt động đều phải có người trợ giúp.

Nghệ sĩ Mạc Can - Ảnh: Internet

Ở tuổi 76, ông vẫn hoạt động nghệ thuật nhiệt tình. Trong tác phẩm phim kinh dị gần đây mà Mạc Can tham dự, ông vào vai 1 chú hề già có phần ghê rợn và bí ẩn. Thế nhưng, câu chuyện hậu trường về ông lại càng khiến mọi người thêm xúc động. Theo báo Thanh Niên, vì sức khỏe nam diễn viên không tốt, đoàn làm phim đã cử người đi theo chăm sóc ông. Những tưởng ông sẽ rất mệt mỏi trong quá trình ghi hình thì ngược lại, Mạc can luôn vui vẻ, không một lời than phiền, thậm chí còn pha trò cho mọi người cười.