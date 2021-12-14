Danh ca Ngọc Sơn 'vay tiền' đàn em làm từ thiện, từng tiết lộ bản thân 'không còn đồng nào' từ khi mẹ qua đời

Hậu trường 14/12/2021 16:17

Vừa qua, khi hậu trường của một gameshow truyền hình được chia sẻ, nhiều người không khỏi bất ngờ khi nam danh ca Ngọc Sơn liên tục vay tiền đàn em để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

"Hát mãi giấc mơ" là chương trình không còn xa lại với khán giả màn ảnh nhỏ. Tham gia chương trình, thí sinh có thể dùng khả năng ca hát của mình để giúp đỡ chính mình hoặc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Mùa mới năm nay, chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Võ Hạ Trâm và nam danh ca Ngọc Sơn.

Sau thời gian làm việc chung, hai nghệ sĩ đã trở nên thân thiết. Vừa qua, chương trình “Hát mãi ước mơ” cho phát sóng video hậu trường. Qua clip, có thể thấy, mỗi lần có hoàn cảnh khó khăn, các nghệ sĩ đều không ngần ngại lấy tiền túi ra giúp đỡ, đặc biệt là ca sĩ Ngọc Sơn.

ngoc son 1

ngoc son 2
Ngọc Sơn vay tiền Võ Hạ Trâm tặng thí sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, không ít lần, nam danh ca "cạn tiền", phải mượn Võ Hạ Trâm để mang lên trao cho thí sinh và dương nhiên, Võ Hạ Trâm không bao giờ từ chối. Thậm chí, Võ Hạ Trâm được ekip “Hát mãi ước mơ” mệnh danh là đại gia tiền mặt và là “ngân hàng sống” để Ngọc Sơn lẫn các khách mời mượn tiền tạm thời. Hành động của các nghệ sĩ nhận được nhiều sự yêu mến và khen ngợi từ khán giả.

Được biết, vào giữa tháng 11 mới đây, chia sẻ với báo Lao Động, Ngọc Sơn cho biết hiện tại mình không còn chút tiền bạc nào. Thời điểm mẹ anh bệnh nặng, nam ca sĩ dốc hết tài sản cho bà chữa bệnh, song song đó, anh vẫn cố gắng thực hiện các công việc thiện nguyện. Thậm chí, sau khi lo tang sự cho mẹ xong thì anh chẳng còn khoản tiết kiệm nào nữa.

ngoc son 3
Ngọc Sơn đến lễ hạ huyệt cho mẹ ruột. Ảnh: NSCC

Tuy nhiên, anh cũng không mấy để tâm mà chỉ cần “rau cháo qua ngày” là được. Ngọc Sơn an lòng khi giờ phút cuối vẫn chu toàn cho cha mẹ. Tiền bạc được Ngọc Sơn quan niệm là vật ngoài thân. 

Bên cạnh việc luyện tập giữ gìn sức khỏe, Ngọc Sơn cũng thường xuyên sáng tác, thu âm để mang đến cho cộng đồng nguồn năng lượng tươi sáng, tích cực. Tiền kiếm được từ việc ca hát, Ngọc Sơn vẫn dành hết cho từ thiện

Theo Người Lao Động, trước đó, Ngọc Sơn từng cho biết đã chi 45 tỷ đồng để chữa bệnh cho mẹ. Nam ca sĩ tâm sự: “Tiêu cho mẹ không cần kể khổ, mẹ khỏe là được dù bán cả gia tài, bỏ hết sự nghiệp mà cứu được mẹ là một sự hạnh phúc rồi. Chính Ngọc Sơn đứng trực tiếp chữa cho mẹ và lúc về Việt Nam tưởng đâu chỉ đem xác về thôi vì 99% không qua được”.

Thương Tín lên tiếng về việc Trịnh Kim Chi giao trả tiền mua bảo hiểm cho con gái, khẳng định: 'Tôi không đụng một đồng nào'

Thương Tín lên tiếng về việc Trịnh Kim Chi giao trả tiền mua bảo hiểm cho con gái, khẳng định: 'Tôi không đụng một đồng nào'

Trước những điều tiếng từ dư luận về chuyện vợ chồng nghệ sĨ Thương Tín nhận lại 244 triệu đồng đóng bảo hiểm cho con gái từ NSƯT Trịnh Kim Chi, mới đây, nam diễn viên đã lên tiếng nói rõ sự tình.

Xem thêm
Từ khóa:   anh ba Ngọc Sơn Võ Hạ Trâm Hát mãi ước mơ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 12 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?