Sau thời gian làm việc chung, hai nghệ sĩ đã trở nên thân thiết. Vừa qua, chương trình “ Hát mãi ước mơ ” cho phát sóng video hậu trường . Qua clip, có thể thấy, mỗi lần có hoàn cảnh khó khăn, các nghệ sĩ đều không ngần ngại lấy tiền túi ra giúp đỡ, đặc biệt là ca sĩ Ngọc Sơn.

"Hát mãi giấc mơ" là chương trình không còn xa lại với khán giả màn ảnh nhỏ. Tham gia chương trình, thí sinh có thể dùng khả năng ca hát của mình để giúp đỡ chính mình hoặc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Mùa mới năm nay, chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Võ Hạ Trâm và nam danh ca Ngọc Sơn.

Tuy nhiên, không ít lần, nam danh ca "cạn tiền", phải mượn Võ Hạ Trâm để mang lên trao cho thí sinh và dương nhiên, Võ Hạ Trâm không bao giờ từ chối. Thậm chí, Võ Hạ Trâm được ekip “Hát mãi ước mơ” mệnh danh là đại gia tiền mặt và là “ngân hàng sống” để Ngọc Sơn lẫn các khách mời mượn tiền tạm thời. Hành động của các nghệ sĩ nhận được nhiều sự yêu mến và khen ngợi từ khán giả.

Được biết, vào giữa tháng 11 mới đây, chia sẻ với báo Lao Động, Ngọc Sơn cho biết hiện tại mình không còn chút tiền bạc nào. Thời điểm mẹ anh bệnh nặng, nam ca sĩ dốc hết tài sản cho bà chữa bệnh, song song đó, anh vẫn cố gắng thực hiện các công việc thiện nguyện. Thậm chí, sau khi lo tang sự cho mẹ xong thì anh chẳng còn khoản tiết kiệm nào nữa.

Ngọc Sơn đến lễ hạ huyệt cho mẹ ruột. Ảnh: NSCC

Tuy nhiên, anh cũng không mấy để tâm mà chỉ cần “rau cháo qua ngày” là được. Ngọc Sơn an lòng khi giờ phút cuối vẫn chu toàn cho cha mẹ. Tiền bạc được Ngọc Sơn quan niệm là vật ngoài thân.

Bên cạnh việc luyện tập giữ gìn sức khỏe, Ngọc Sơn cũng thường xuyên sáng tác, thu âm để mang đến cho cộng đồng nguồn năng lượng tươi sáng, tích cực. Tiền kiếm được từ việc ca hát, Ngọc Sơn vẫn dành hết cho từ thiện

Theo Người Lao Động, trước đó, Ngọc Sơn từng cho biết đã chi 45 tỷ đồng để chữa bệnh cho mẹ. Nam ca sĩ tâm sự: “Tiêu cho mẹ không cần kể khổ, mẹ khỏe là được dù bán cả gia tài, bỏ hết sự nghiệp mà cứu được mẹ là một sự hạnh phúc rồi. Chính Ngọc Sơn đứng trực tiếp chữa cho mẹ và lúc về Việt Nam tưởng đâu chỉ đem xác về thôi vì 99% không qua được”.