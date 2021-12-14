Thương Tín lên tiếng về việc Trịnh Kim Chi giao trả tiền mua bảo hiểm cho con gái, khẳng định: 'Tôi không đụng một đồng nào'

Theo Người Lao Động, trước điều tiếng từ dư luận, nghệ sĩ Thương Tín khẳng định ông sẽ không đụng vào số tiền của con gái. Ông cho hay, việc vợ chồng ông muốn giữ số tiền này là vì muốn gởi tiết kiệm ngân hàng lấy tiền lãi đóng học phí cho con gái.

Liên quan đến sự việc NSƯT Trịnh Kim Chi trao lại số tiền 244 triệu đồng cho vợ chồng diễn viên Thương Tín , nhiều netizen đã đồng loạt bày tỏ sự phẫn nộ bởi khán giả cho rằng số tiền này cũng sẽ nhanh chóng "bốc hơi" như khoản hỗ trợ trước đó.

Theo Thương Tín, hiện giờ ông đã có việc làm là nhân viên giao hàng. Nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" cảm thấy công việc giao hàng cũng thoải mái, "giống như chạy xe dạo phố vậy thôi". Vì được bao ăn ở nên ông cũng đỡ áp lực phần nào với những khoản chi tiêu hằng ngày. Thương Tín còn khoe ông sắp trở lại phim trường vì đã có lời mời.

Bản thân Thương Tín cũng nghe nhiều người chê trách "đem tiền của các nhà hảo tâm tiêu xài hoang phí" nhưng ông khẳng định: "Tôi không đụng một đồng nào. Tôi nói với vợ chỗ này để cô ấy nuôi con".

Như đã đưa tin trước đó, vào ngày 13/12, NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết đã bàn giao 244 triệu đồng cho vợ chồng Thương Tín. Số tiền này được các nhà hảo tâm gởi tặng với mục đích đóng bảo hiểm cho con gái ông.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi thông báo: "Ban đầu, vợ anh Thương Tín hẹn gặp tôi ngày 9/12 để nhận tiền. Tuy nhiên, tới giờ hẹn, vẫn không liên lạc được với anh Tín. Vợ anh Thương Tín đề nghị trao tiền cho một mình cô ấy nhưng tôi không đồng ý. Bởi tiền này là mạnh thường quân ủng hộ cho anh Thương Tín nên tôi sẽ chỉ giao khi có mặt anh ấy. Ngày 10/12, có mặt cả hai vợ chồng anh Thương Tín nên tôi đã trao nốt toàn bộ số tiền còn lại cho họ".

Trinh Kim Chi trao tiền lại cho vợ chồng thương Tín - Ảnh: Internet

Trao đổi với báo Thanh Niên, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi nói: “Tôi thấy như vậy cũng hợp lý. Bởi bây giờ nếu tôi quản lý số tiền đó mà lại không sinh ra lời thì cũng phí. Nhưng với điều kiện là anh Tín phải ký giấy cam đoan phải mua bảo hiểm đều đặn cho bé đến năm thứ 12. Vì đây là số tiền nhà hảo tâm đã giúp cho con gái anh Thương Tín, tôi là cầu nối và tôi phải có trách nhiệm với tấm lòng của các nhà hảo tâm".

Trịnh Kim Chi nói thêm, khi đưa ra quyết định này, cô cũng nghĩ đến những trường hợp tiêu cực và phản ứng của cộng đồng mạng. Song, khi nghe bà xã Thương Tín chia sẻ về cuộc sống hiện tại, cô thấy cả hai đang có sự thay đổi theo hướng tích cực. “Hiện tại cả hai cũng đã đi làm rồi. Tôi mong điều này sẽ lâu dài để họ có cuộc sống ổn định hơn. Khi đi làm, họ sẽ có kinh tế để trang trải cuộc sống và có điều kiện để giữ lại số tiền kia cho con gái" - Trịnh Kim Chi cho hay