Đã có kết quả vòng 2 phần thi Tài năng, Đỗ Hà có trúng vé vào Top 30 Miss World?

Rạng sáng ngày 14/12 (giờ Việt Nam), BTC Miss World - Hoa hậu Thế giới - công bố kết quả chính thức của vòng thi phụ Hoa hậu Tài năng.

Theo Trí Thức Trẻ, rạng sáng 14/12 (giờ Việt Nam), BTC Miss World - Hoa hậu Thế giới - công bố kết quả chính thức của vòng thi phụ Hoa hậu Tài năng. Top 5 thí sinh xuất sắc nhất gồm có: Chile, Na Uy, Nhật Bản, Mông Cổ, Bắc Ireland. Và người đẹp giành chiến thắng giải phụ Hoa hậu Tài năng là Mông Cổ. Với thành tích này, người đẹp nước bạn được đặc cách vào thẳng top 30 trong đêm chung kết Miss World 2021. Về đại diện Việt Nam, Đỗ Hà mất hoàn toàn cơ hội này.

BTC Miss World - Hoa hậu Thế giới - công bố kết quả chính thức của vòng thi phụ Hoa hậu Tài năng - Ảnh: Interne

Đỗ Thị Hà - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, ngày 10/12, Đỗ Thị Hà thông báo kết quả chung cuộc của vòng đối đầu Head to Head. Dừng chân ở Top 16, người đẹp xứ Thanh để mất một tấm vé lọt thẳng vào Top 30 Miss World. Hiểu được điều này, Đỗ Hà tất bật tập luyện để sẵn sàng cho vòng thi thứ 2 sau khi được công bố lọt Top 27 Bán kết Tài năng. Tại đây, đại diện Việt Nam cho biết sẽ mang một màu sắc hoàn toàn mới với chiếc đàn T'rưng qua ca khúc Despacito gây bão một thời.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, BTC cũng vừa công bố top 10 của giải phụ quan trọng nhất - Hoa hậu Nhân Ái (Beauty With A Purpose).

Việc Đỗ Thị Hà không có cơ hội tranh giải phụ Hoa hậu Nhân ái đang khiến Fan Việt lo lắng. Nhiều cư dân mạng nhận định, đại diện Việt Nam sẽ cần cố gắng hơn để có cơ hội tiến sâu tại đấu trường sắc đẹp danh giá này.

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