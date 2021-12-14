Lâm Khánh Chi cập nhật tình trạng sức khỏe sau 7 ngày nhiễm Covid-19 khiến dư luận vừa mừng lại vừa lo

Hậu trường 14/12/2021 14:44

Mới đây, bên cạnh ồn ào ly hôn chồng kém tuổi, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi cũng cho biết mình đã nhiễm Covid-91 khiến nhiều fan không khỏi lo lắng. Mới đây, cô đã cập nhật tình trạng sức khỏe hiện tại của mình.

Ngày 14/12, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đã có bài viết chia sẻ tình trạng sức khỏe hiện tại sau khi dương tính với Covid-19. Theo đó, cô cho biết đã âm tính sau 7 ngày nhiễm bệnh. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết sức khỏe hiện tại vẫn còn yếu khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Bên dưới phần bình luận, netizen đã gửi lời chúc sức khỏe và mong cô sớm bình phục.

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Bài viết của Lâm Khánh Chi - Ảnh: Chụp màn hình

Vừa qua, vào chiếu này 10/12, mạng xã hội được dịp xôn xao trước thông tin vợ chồng Lâm Khánh Chi đã chia tay. Trên trang cá nhân, anh Trần Phi Hùng - ông xã kém 8 tuổi của nữ ca sĩ - đã đăng tải bài viết úp mở việc "lý do thì ai cũng tự hiểu trong lòng. Giấy thì không gói được lửa". Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ tan vỡ là điều không ai mong muốn nhưng "trong chuyện này Kenz (Phi Hùng) đã cố gắng lắm rồi..."

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Bài viết của anh Phi Hùng - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, đính kèm bài viết, anh Phi Hùng còn đính kèm hình ảnh chụp màn hình tin nhắn với vợ cũ. Theo đó, sau khi Lâm Khánh Chi nói lời chia tay, anh đã đáp trả bằng dòng tin nhắn: "Ráng sống hạnh phúc bên người em chọn em nghen! Chào em". Điều này lập tức khiến netizen dấy lên nghi vấn nguyên nhân chia tay của cặp đôi là từ người thứ ba.

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Lâm Khánh Chi thông báo nhiễm Covid-19 - Ảnh: Chụp màn hình

Cùng lúc đó, Lâm Khánh Chi cũng thông báo cô đã nhiễm Covid-19 khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng. Hiện nay, thông tin về vợ chồng Lâm Khánh Chi vẫn nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.

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Từ khóa:   ca sĩ Lâm Khánh Chi Lâm Khánh Chi - Trần Phi Hùng Covid-19

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