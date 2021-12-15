Mới đây, bạn gái tin đồn của cầu thủ Quang Hải đã đăng tải một vài viết về việc bị một số đối tượng hăm dọa trong thời gian qua. Mới đây, cơ quan chức năng đã lên tiếng.
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Mới đây, sáng ngày 15/12, cộng đồng mạng được dịp dậy sóng trước thông tin Chu Thanh Huyền - được nhiều người cho rằng là bạn gái của "chân sút" tuyển Quốc gia Việt Nam Nguyễn Quang Hải - nhẫn được những tin nhắn đe dọa.
Cụ thể, theo doanh nghiệp và Tiếp thị, một cán bộ phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận được đơn trình báo và đang xác minh vụ việc chị Chu Thanh Huyền (trú TP. Hà Nội) bị một số đối tượng nhắn tin, gọi điện đe dọa qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội.
Trước đó, trên trang cá nhân, Chung Thanh Huyền đã đăng tải bài viết về việc cô và gia đình liên tục nhận được tin nhắn đe dọa, đòi tạt axit bởi những đối tượng lạ mặt trên mạng xã hội kèm những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn làm bằng chứng. Thậm chí, những người này còn cho biết sẽ tung ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội với danh nghĩa của cô.
Theo nội dung tin nhắn, có một ai đó tự xưng là bên thứ 3 được thuê để tấn công các tài khoản mạng xã hội của cô. Thanh Huyền đã nhanh chóng đến trụ sở phòng PA05 để trình báo, nhờ sự can thiệp của cơ quan công an vào ngày 14/12.
Bên dưới bài chia sẻ, Thanh Huyền cho biết: "Huyền không hề quen biết những đối tượng này,cũng k có thù hằn gì với ai. Nhưng những đối tượng này họ k có chút gì gọi là hạ nhiệt việc tấn công tới gia đình cũng như công việc và danh dự của Huyền".