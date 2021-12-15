Vụ tình tin đồn 'bốc lửa' của cầu thủ Quang Hải bị hăm họa, đòi tạt axit: Phía cơ quan chức năng lên tiếng

Hậu trường 15/12/2021 14:44

Mới đây, bạn gái tin đồn của cầu thủ Quang Hải đã đăng tải một vài viết về việc bị một số đối tượng hăm dọa trong thời gian qua. Mới đây, cơ quan chức năng đã lên tiếng.

Mới đây, sáng ngày 15/12, cộng đồng mạng được dịp dậy sóng trước thông tin Chu Thanh Huyền - được nhiều người cho rằng là bạn gái của "chân sút" tuyển Quốc gia Việt Nam Nguyễn Quang Hải - nhẫn được những tin nhắn đe dọa.

chu thanh huyen 1
 Chu Thanh Huyền - Ảnh: FBNV

Cụ thể, theo doanh nghiệp và Tiếp thị, một cán bộ phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (PA05) Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận được đơn trình báo và đang xác minh vụ việc chị Chu Thanh Huyền (trú TP. Hà Nội) bị một số đối tượng nhắn tin, gọi điện đe dọa qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội.

Trước đó, trên trang cá nhân, Chung Thanh Huyền đã đăng tải bài viết về việc cô và gia đình liên tục nhận được tin nhắn đe dọa, đòi tạt axit bởi những đối tượng lạ mặt trên mạng xã hội kèm những bức ảnh chụp màn hình tin nhắn làm bằng chứng. Thậm chí, những người này còn cho biết sẽ tung ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội với danh nghĩa của cô.

chu thanh huyen 2
Bài viết của Chu Thanh Huyền - Ảnh: Chụp màn hình

Theo nội dung tin nhắn, có một ai đó tự xưng là bên thứ 3 được thuê để tấn công các tài khoản mạng xã hội của cô. Thanh Huyền đã nhanh chóng đến trụ sở phòng PA05 để trình báo, nhờ sự can thiệp của cơ quan công an vào ngày 14/12.

chu thanh huyen 3
Tin nhắn mà cô công bố trên mạng - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài chia sẻ, Thanh Huyền cho biết: "Huyền không hề quen biết những đối tượng này,cũng k có thù hằn gì với ai. Nhưng những đối tượng này họ k có chút gì gọi là hạ nhiệt việc tấn công tới gia đình cũng như công việc và danh dự của Huyền".

Vẫn nhiệt huyết với nghề dù bệnh tật ở tuổi U80, Mạc Can chia sẻ chi tiết 'hi sinh vì nghệ thuật' khiến nhiều người xúc động

Vẫn nhiệt huyết với nghề dù bệnh tật ở tuổi U80, Mạc Can chia sẻ chi tiết 'hi sinh vì nghệ thuật' khiến nhiều người xúc động

Dù đã lớn tuổi, sức khỏe tụt dốc nhưng nghệ sĩ Mạc Can vẫn có đam mê cháy bỏng với nghệ thuật. Những chia sẻ mới đây của ông về quá trình tham gia bộ phim điện ảnh kinh dị đầu tiên trong sự nghiệp khiến nhiều người xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   quang hải bạn gái Quang Hải hot girl bị dọa tạt axit

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 21 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?