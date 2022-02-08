Nghẹn lòng thư tay Như Quỳnh gửi đến người hâm mộ khi Phi Nhung qua đời: 'Cuộc sống rất vô thường, ngắn ngủi… Mình nên trao cho nhau tình thương'

Hậu trường 08/02/2022 11:22

Mới đây, mạng xã hội lam truyền bức thư tay được cho là của Như Quỳnh gửi đến fan của Phi Nhung thời điểm cố ca sĩ vừa mới ra đi.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bức thư được cho là của Như Quỳnh gửi đến fan của Phi Nhung thời điểm cố ca sĩ vừa mới ra đi. Tuy chỉ là vài dòng ngắng gủi, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ thấy tình cảm của Như Quỳnh dành cho giọng ca "Bông điên điển" cũng như các fan của cô trước sự mất mát quá lớn.

“Xin gởi lời chúc bình an đến tất cả các bạn. Phi Nhung đã ra đi, mong mọi người hãy để người bạn của Như Quỳnh được ra đi thanh thản. Cuộc sống rất vô thường, ngắn ngủi… Mình nên trao cho nhau tình thương. Các bạn nhé - Yêu quí” - nguyên văn thư tay của Như Quỳnh

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Bức thư tay được cho là của Như Quỳnh gửi đến fan Phi Nhung - Ảnh: nhuquynhcollection

Còn nhớ, trước đó, theo Thanh Niên, trong đoạn clip dàn nghệ sĩ hải ngoại bày tỏ tình cảm dành cho Phi Nhung, Như Quỳnh đã rưng rưng khi nhắc đến người đồng nghiệp thân thiết. Được biết, cả hai nhiều lần đứng cùng sân khấu, thể hiện loạt ca khúc được khán giả yêu mến như Giấc mơ cánh cò, Nhẫn cưới… Vì vậy, sự ra đi của giám khảo Solo cùng bolero khiến Như Quỳnh không khỏi xót xa. Cô tâm sự: "Phi Nhung vẫn còn đứng đây với chúng ta và Phi Nhung sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Và nếu như có kiếp sau, chúng ta vẫn là anh chị em ca nghệ sĩ và mình đứng chung sân khấu cùng với Phi Nhung".

Riêng về Như Quỳnh, đây không phải là lần đầu tiên nữ nghệ sĩ lựa chọn việc viết thư đã gửi những lời chúc, động viên người hâm mộ. Theo đó, những người yêu mến Như Quỳnh từng giữ hình ảnh chụp lá thư cô viết cho các bạn trẻ yêu tiếng hát của mình nhân ngày lễ tình nhân cách đây vài năm. Nét chữ thanh thoát, uyển chuyển của nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Bức thư trước đó của Như Quỳnh gửi fan - Ảnh: Internet

Và có lẽ. cách trao đổi qua thư này cũng trở thành một thói quen giữa Như Quỳnh và người hâm mộ khi chính bản thân giọng ca Duyên Phận cũng hay chia sẻ những những "bức tâm tư" mà fan gửi đến mình.

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Những bức thư tay fan gửi Như Quỳnh được cô chia sẻ lên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Hiện tại Như Quỳnh đã trở về Việt Nam để chuẩn bị cho loạt minishow ở các phòng trà từ Đà Lạt vào Sài Gòn. Sự trở lại của cô khiến khán giả trong nước xôn xao suốt những ngày qua. Được biết, giá vé tham gia show của Như Quỳnh không hề rẻ nhưng vẫn bán rất chạy chỉ trong thời gian ngắn.

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