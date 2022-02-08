Phủ nhận 'cắm sừng' chồng trẻ, Lâm Khánh Chi hé lộ điều tiếc nuối nhất khi ly hôn, bài học rút ra sau đổ vỡ khiến nhiều người suy ngẫm

Hậu trường 08/02/2022 10:24

Mới đây, nữ ca sĩ Lâm Khánh Chi đã có những trải lòng về câu chuyện ly hôn ồn ào và bài học kinh nghiệm rút ra sau đổ vỡ.

Thông tin Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Phi Hùng chia tay đã khiến nhiều người bất ngờ. Hậu ly hôn, Phi Hùng tố vợ cũ ngoại tình, thậm chí, anh còn tiết lộ nữ ca sĩ và người mới đã quen nhau được cả năm. Mới đây, vào tối ngày 7/2,  Lâm Khánh Chi đã lên tiếng về những ồn ào vừa qua với truyền thông.

Theo VnExpress, nữ ca sĩ khẳng định bản thân vẫn chung thủy với Phi Hùng khi cả hai còn chung sống. Sau chia tay, cô chưa yêu ai và mong cả hai có thể quay lại. Thế nhưng, hiện tại chồng cũ của tôi có người mới và chỉ biết cầu mong cho anh ấy được hạnh phúc.

"Tôi khẳng định chung thủy với Phi Hùng suốt bốn năm sống chung. Tôi dám yêu và dám nhận trách nhiệm. Nếu có người mới, tôi sẽ chấm dứt hôn nhân rồi công khai yêu đương chứ không để chồng cũ tố cáo tôi như vậy.

Tình cảm chúng tôi rạn nứt một năm qua. Cả hai chia tay, sống riêng được hai tháng. Chúng tôi bất đồng quan điểm trong nhiều vấn đề. Sau khi chia tay bạn đời, tôi chưa yêu ai. Tôi cần thời gian để quên đi những kỷ niệm. Thật ra, tôi vẫn còn tình cảm với Phi Hùng và muốn có cơ hội để quay lại. Nhưng hiện chồng cũ của tôi có người mới, tôi chỉ biết cầu mong cho anh ấy được hạnh phúc" - Lâm Khánh Chi chia sẻ với VnExpress.

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Lâm Khánh Chi trả phủ nhận chuyện ngoại tình - Ảnh: VnExpress

Đáng chú ý, theo VietNamNet, cô cho biết, người đàn đàn ông mà Phi Hùng nhắc đến là một người em trai rất thân thiết vớ nữ ca sĩ. Có thể vì hiểu lầm hay ác cảm cá nhân mà chồng cũ không thích người này.

"Tôi không dại gì nhắn tin nhắn yêu đương với người khác và để anh Hùng biết. Tất cả tài khoản của tôi trước nay anh ấy đều nắm rõ. Người đàn ông anh Hùng đề cập đến là một người em trai rất thân thiết của tôi. Có thể vì những hiểu lầm và ác cảm cá nhân mà anh không thích bạn này" - Lâm Khánh Chi nói với VietNamNet

Chia sẻ về gia đình hai bên, Lâm Khánh Chi cho biết cả phía nội và ngoại đều rất buồn. Bố mẹ cô không chấp nhận cho cả hai chia tay. Bản thân nữ ca sĩ thấy tiếc vì mất đi tổ ấm nhỏ và một gia đình lớn vì mọi người luôn dành cho mình tình thương, sự tôn trọng. Đó là điều không phải người phụ nữ nào cũng may mắn có được, chưa kể cô còn là người chuyển giới.

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Gia đình 3 người từng rất hạnh phúc của nữ ca sĩ - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về bài học rút ra sau đổ vở, Lâm Khánh Chi cho biết: "Sau tất cả mọi chuyện vừa qua, tôi chỉ muốn giữ hình ảnh chúng tôi là cặp đôi đẹp trong mắt công chúng chứ không muốn đấu tố ai. Trong cuộc tình này chúng tôi như visa hết hạn, hết duyên hết nợ thì kết thúc thôi.

Tôi lúc này không muốn suy nghĩ về chuyện tình yêu mà chỉ muốn bình tâm lại để lo cho con nhỏ. Sau khi ổn định, tôi sẽ quay trở lại với sự nghiệp ca hát - điều mà tôi đã vì gia đình mà bỏ dở 5 năm nay".

Được biết, hiện tại, con trai sống chung với ca sĩ chuyển giới sau khi chia tay với chồng cũ Trần Phi Hùng. Còn chồng Lâm Khánh Chi dọn ra ngoài, thuê một căn hộ để kinh doanh thời trang. Trước khi xảu ra màn "đấu tố" gây chú ý này, cả hai từng tuyên bố trên trang cá nhân rằng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, cùng chăm sóc, nuôi dưỡng bé Thiên Long.

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