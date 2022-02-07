Siêu mẫu Võ Hoàng Yến lần đầu hé lộ chuyện tình 'bí ẩn' và thái độ của phụ huynh khi hay tin con gái có bạn trai

Hậu trường 07/02/2022 17:03

Thông tin siêu mẫu Võ Hoàng Yến có bạn trai và sắp cưới khiến nhiều người bất ngờ. Mới đây, khi tham gia một chương trình truyền hình, cô đã có dịp tiết lộ về người tình 'bí ẩn' này.

Mới đây, khi tham gia chương trình "Trà chiều cùng mợ chảnh" của Lý Nhã Kỳ, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã lần đầu có những tiết lộ về bạn trai "bí ẩn" tại Mỹ.

Theo đó, cô cho biết việc mình có bạn trai sắp cưới hiện tại khiến ai cũng bất ngờ, đến chính bản thân cô còn không hiểu sao lại quen được vì siêu mẫu ở Việt Nam còn bạn trai là Việt kiều Mỹ, ở hai đầu trái đất xa xôi.

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Võ Hoàng Yến tham gia "Trà chiều cùng mợ chảnh" của Lý Nhã Kỳ - Ảnh: Intenet

"Tôi và bạn trai gặp nhau hết sức tình cờ, như kiểu duyên trời định vậy. Chúng tôi có một người bạn chung ở Mỹ nên một lần tôi qua Mỹ chơi đã được người ấy giới thiệu với bạn trai mình. Ban đầu tôi không thích chút nào. Tính tôi không thích quen qua mai mối hay gặp mặt một người xa lạ chỉ qua giới thiệu.

Tôi giả bận để từ chối luôn nhưng trong những ngày sau đó bạn trai tôi cứ liên tục nhắn tin hẹn gặp. Tôi đành đồng ý đi ăn chung cùng nhiều bạn bè khác.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã bị thu hút bởi bạn trai. Đàn ông thường thường gặp phụ nữ sẽ rất nhẹ nhàng, giữ ý, riêng bạn trai tôi lại thẳng thắn quá mức, khiến tôi bị sốc và chú ý tới anh ấy.

Ăn xong, bạn trai đưa tôi về nhà và chúng tôi ngồi trên xe nói chuyện rất nhiều với nhau. Về nhà, hai đứa nhắn tin cho nhau đến tận ba giờ sáng" - Hoàng Yến chia sẻ.

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Cô chia sẻ nhiều điều thú vị về bạn trai Việt kiều tại Mỹ - Ảnh: Chụp màn hình

Nữ siêu mẫu kể thêm rằng bản thân vốn không phải là người thích nghe điện thoại hay kiểm tra tin nhắn của người khác nhưng riêng bạn trai lại có cảm giác chờ đợi và háo hức mỗi khi nhận điện thoại. Thậm chí, cô còn ôm điện thoại đi ngủ để có tin nhắn hay điện thoại là biết được ngay. Tuy nhiên, cô cho biết, lúc đó cả hai chỉ mới là bạn.

Sau một thời gian quen biết, mối quan hệ của cả hai chính thức thay đổi khi người Việt kiều này tỏ tình ẩn ý thông qua lời đề nghị làm thẻ xanh cho cô. Tuy nhiên, ngay khi cô định sang Mỹ lần nữa thì bị mẹ ngăn cản vì "sợ người ta làm trò xấu xa".

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"Tôi và bạn trai quen nhau một thời gian thì anh ấy bảo: "Để anh giúp em có thẻ xanh tại Mỹ". Tôi nghe vậy là biết người này có ý muốn tán tỉnh rồi kết hôn với mình. Đó là một cách giả bộ để tỏ tình với tôi.

Tôi nghe vậy cũng đáp lại, bảo khi nào rảnh thì qua Mỹ chơi. Sau đó 1 tháng, tôi định qua Mỹ thì bị mẹ cản lại, không cho qua vì không biết người đó là ai. Mẹ tôi sợ tôi qua Mỹ bị người ta làm trò xấu xa, dù tôi cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa.

Mẹ tôi còn bảo, nếu đã qua Mỹ thì qua luôn, đừng về nữa. Mẹ tôi la mắng tôi quá trời nhưng tôi vẫn quyết định đi Mỹ" - Hoàng Yếu cho biết.

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Bạn trai chưa lộ mặt của nữ siêu mẫu - Ảnh: Internet

Sau khi Hoàng Yến sang Mỹ và trở về, bạn trai cũng về Việt Nam và gặp gỡ bố mẹ cô. Từ đó, cặp đôi nhận được sự ủng hộ của đấng sinh thành. Thậm chí, Hoàng Yến còn tiết lộ hiện bố mẹ cô rất thương và hay bênh vực bạn trai.

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