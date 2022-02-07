'Trùm giang hồ' Huỳnh Kiến An nhắc đến nữ CEO: 'Tôi cảm thấy nghệ sĩ bị lăng mạ, sỉ nhục, hai chữ nghệ sĩ rẻ rúng quá mức'

Hậu trường 07/02/2022 10:09

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, 'trùm giang hồ' Huỳnh Kiến An đã có dịp trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề và nhắc đến một nữ CEO khiến nhiều người xôn xao.

Hoạt động nghệ thuật từ lâu, Huỳnh Kiến An đã là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt và được mệnh danh là "trùm giang hồ" màn ảnh vì thường hóa thân vào các giai phản diện, xã hội đen. Mới đây, trong một buổi phỏng vấn với báo Thanh Niên, nam diễn viên đã có những chia sẻ về chuyện đời, chuyện nghề và những ồn ào vừa qua.

Theo đó, Huỳnh Kiến An cho biết bản thân có thu nhập ổn định bởi có thể đóng nhiều loại vai. Sau này, khi có cơ hội đóng phim điện ảnh, thu nhập của ông khá hơn. Ông hoàn toàn có thể sống bằng nghề diễn được cho tới bây giờ. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn nhận đóng hỗ trợ miễn phí cho sinh viên. "Tôi coi đó như một sự trả lễ cho nghề của mình".

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'Trùm giang hồ' Huỳnh Kiến An - Ảnh: Thanh Niên 

Huỳnh Kiến An cũng khẳng định bản thân chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ dùng chiêu trò, scandal để gây sự chú ý dù bản thân phải mất 10 năm để khán giả nhớ đến tên. Đặc biệt, trong buổi trò chuyện này, "Trùm giang hồ" còn nhắc đến những ồn ào giữa giới nghệ sĩ và CEO Đại Nam suốt thời gian qua. Anh cho biết cảm thấy tổn thương vì giới nghệ sĩ bị lăng mạ, sỉ nhục, hai chữ nghệ sĩ trở nên rẻ rúng.

"Sự kiện khiến tôi thấy đau lòng nhất là vụ của bà doanh nhân. Tôi cảm thấy nghệ sĩ bị lăng mạ, sỉ nhục, hai chữ nghệ sĩ rẻ rúng quá mức khiến tôi tổn thương. Tôi lớn tuổi rồi, đôi lúc tôi nghĩ thôi mình không làm nghệ sĩ nữa mà đi bán cà phê còn thanh thản hơn. Nghệ sĩ bị sỉ vả thậm tệ quá mà không ai bảo vệ cả. Từ những điều đó khiến tôi thấy hai tiếng nghệ sĩ không còn tự hào nữa. Năm qua, những sự kiện đó khiến tôi thấy thương cho mình và cho đồng nghiệp của mình nữa" - Huỳnh Kiến An chia sẻ.

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Ông cảm thấy buồn vì giới nghệ sĩ bị lăng mạ - Ảnh: Thanh Nên

Khi được hỏi về suy nghĩ về ý định bỏ nghề đi bán cà phê chỉ là phút thoáng qua hay là dự định của mình trong tương lai. Huỳnh Kiến An tiếp tục bộc bạch: "Từ sau sự kiện đó, tôi cảm thấy hai từ nghệ sĩ bị tổn thương nên có suy nghĩ như vậy. Tính tôi khá thẳng thắn, khi nhìn thấy những việc trái khoáy, tôi hay phát biểu linh tinh trên Facebook đôi khi lại đụng chạm. Ngay cả đồng nghiệp nhiều người cũng sợ dính vào tôi rồi mang họa.

Vậy nên tôi có tâm nguyện, nếu mình bị chèn ép, bị đì thì sẵn sàng đi bán cà phê chứ không khuất phục. Bản thân tôi chỉ có hai vợ chồng, sống sao cũng qua ngày được. Thật sự vợ chồng tôi không bị lệ thuộc vào đồng tiền, miễn mình sống sao cho thanh thản. Làm gì mà tối về ngủ ngon và thấy vui là được".

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 Nam diễn viên cũng từng lên tiếng khi nữ CEO thóa mạ giới showbiz - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trước đó, ông cũng đã từng thẳng thắng chia sẻ quan điểm cá nhân về việc giới nghệ sĩ liên tục bị một nữ doanh nhân đụng chạm. Có lẽ do tự ái cá nhân của một người làm nghệ thuật và thầm bênh vực đồng nghiệp nên anh đã lên tiếng: "Yêu cầu đồng nghiệp, các hội đoàn nghệ sĩ cùng chính quyền vào cuộc là vì bà H. chửi dữ quá đi, bả quơ đũa cả nắm chửi hết cả giới nghệ sĩ". Sự việc khiến dư luận "dậy sóng" suốt thời gian dài sau đó.

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