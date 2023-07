Quyết 'mạnh tay' trong vụ kiện tụng với bà Phương Hằng, Vy Oanh tuyên bố sẽ làm điều này nếu chiến thắng

Mới đây, ca sĩ Vy Oanh đã lên tiếng xác nhận thông tin khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì nhiều lần livestream thóa mạ mình và yêu cầu bồi thường 1 tỷ. Đặc biệt, nữ ca sĩ tuyên bố sẽ làm điều này nếu thắng kiện.

Theo Lao Động, vào tối ngày 24/1, Tòa án Nhân dân (TAND) quận 3 có thông báo về việc thụ lý vụ án tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) và bị đơn bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Khu du lịch Đại Nam, tỉnh Bình Dương.

Trong đơn kiện, ca sĩ Vy Oanh khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng vì nhiều lần phát trực tuyến (livestream) có nội dung làm nhục, thóa mạ nữ ca sĩ… Từ đó, cô yêu cầu nữ doanh nhân bồi thường số tiền một tỉ đồng.

Ngoài việc khởi kiện bà Phương Hằng, ca sĩ Vy Oanh có đơn gửi Công an TPHCM đề nghị khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với bà Phương Hằng về các tội làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vy Oanh làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh: Lao Động

Theo Dân Trí, mới đây, ca sĩ Vy Oanh xác nhận thông tin yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường 1 tỷ đồng là hoàn toàn chính xác. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết, số tiền 1 tỷ đồng trong đơn kiện chỉ là con số tượng trưng vì căn cứ theo luật dân sự phải có bồi thường. Vy Oanh cho rằng, số tiền trên không mang giá trị biểu đạt cho danh dự của cô.

Ngoài ra, giọng ca "Đồng Xanh" còn khẳng định, sau khi đã thắng kiện cô sẽ đem toàn bộ số tiền này cho những hoàn cảnh khó khăn.

Vy Oanh và bà Phương Hằng - Ảnh: Internet

Chia sẻ về quá trình khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng, nữ ca sĩ cho hay, cô đã nộp đơn tố cáo đề nghị khởi tố vụ án ở cơ quan công an và đơn kiện đề nghị bồi thường ở tòa án dân sự từ tháng 10/2021.

"Gần đây tôi quá bận rộn chuyện công việc và con cái nên sẽ không còn dành nhiều thời gian cho việc này. Thế nhưng, đây là việc cần phải xử lý, liên quan đến danh dự của tôi nên tôi đã ủy quyền cho đoàn luật sư lo. Hiện tại, tôi có nhiều luật sư giỏi từ công ty chồng và bên ngoài hỗ trợ pháp lý" - Vy Oanh nói thêm.

Vy Oanh lên tiếng trước thông tin toà án chuyển vụ kiện với bà Phương Hằng Trước thông tin TAND quận 1 đã quyết định chuyển vụ ca sĩ Vy Oanh kiện bà Nguyễn Phương Hằng, sang TAND quận 3 thụ lý theo thẩm quyền, mới đây, ca sĩ Vy Oanh đã lên tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quyet-manh-tay-trong-vu-kien-tung-voi-ba-phuong-hang-vy-oanh-tuyen-bo-se-lam-dieu-nay-neu-chien-thang-448083.html