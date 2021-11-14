Vừa bị tố 'nhận vơ' biệt thự, Vy Oanh tiết lộ thứ 'quý giá' nhất trong nhà, ẩn ý nhắc về "ai đó" trong 8 tháng qua

Hậu trường 14/11/2021 14:40

Mới đây, ca sĩ Vy Oanh đã có những chia sẻ về ồn ào "mượn nhà sống ảo" đang lan truyền trên mạng xã hội vừa qua.

Tối ngày 13/11, nữ ca sĩ Vy Oanh đã chia sẻ loạt ảnh chụp từng góc ngách trong ngôi biệt thự sang trọng của mình khiến bất kỳ ai xem cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Tuy nhiên, ngay sau đó, mạng xã hội xuất hiện thông tin nữ ca sĩ chỉ đang "nhận vơ" căn biệt thự trên và thực tế đây là trụ sở của một công ty đang hoạt động ở Hải Phòng.

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Biệt thự 'sang chảnh' mà Vy Oanh chia sẻ -  Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị, giọng ca "Đồng Xanh" khẳng định: "100% đây là cơ ngơi của tôi. Ngôi nhà có nhiều góc lắm nếu nghi ngờ photoshop hay kĩ xảo gì khác thì tôi sẽ có clip toàn bộ ngôi nhà tặng mọi người nhé". Bên cạnh đó, trên mạng xã hội, nữ ca sĩ cũng đã có màn đáp trả cực gắt khi cho biết nếu ai đó cho là nhà mượn thì hãy chụp lại những góc ảnh tương tự rồi đưa giấy tờ nhà để làm bằng chứng.

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Ảnh minh họa: Internet

Vào trưa ngày 14/11, nữ ca sĩ lại tiếp tục đăng tải những bức ảnh khác hé lộ thêm về căn biệt thự đắt đỏ. Cụ thể, lần này, cô chia sẻ về không gian phòng khách và sân vườn rộng rãi của mình. Cô cho biết "ngôi nhà em thường ở nhất phòng khách hầu như không có gì quý giá ngoài cây đàn. Có nhà chẳng có gì chỉ có cây đàn" bởi lẽ cô thích sự mộc mạc, giản dị gắn liền với tuổi thơ mình.

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Bài viết của Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

"Con người có xu hướng "lá rụng về cội" và em cũng không ngoại lệ. Đó là lí do tại sao ngôi nhà em thường ở nhất phòng khách hầu như không có gì quý giá ngoài cây đàn. Có nhà chẳng có gì chỉ có cây đàn.

Ở đó em tìm được sự mộc mạc, giản dị gắn liền với tuổi thơ em. Tuổi thơ có ba có mẹ, có làng quê thanh bình, hòa mình cùng thiên nhiên cỏ cây hoa lá, cả những chiếc bàn gỗ ba em tự tay đóng....đầy ắp những kỉ niệm đẹp" - trích bài viết của Vy Oanh.

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Không gia phòng khách của Vy Oanh - Ảnh: FBNV
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Vườn nhà nữ ca sĩ - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, ở cuối bài viết, nữ ca sĩ cũng nhắn gửi đến khán giả - những người ủng hộ mình - hãy kiên nhẫn chờ đợi và tin tưởng và pháp luật. 

"Cả nhà cứ yên tâm tin vào pháp luật, càng manh động càng nặng tội, kể cả những người tiếp tay chắc chắn cũng không thể thoát! Khi mọi việc rõ hết, vị trí của ai thế nào sẽ trở về nguyên chỗ đó. Đã đợi 8 tháng qua được rồi, thêm 1 chút nữa thôi. Bây giờ chúng ta cứ yên tâm để CQCN làm việc nhé và không cần phải nghe ai xúi giục, định hướng mà hoang mang nhé. Yêu lắm những tình cảm của cả nhà dành cho em" - trích bài viết của Vy Oanh.

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