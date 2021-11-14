Kim Thư liên tục bị chủ bị chủ nợ của chồng cũ đe dọa, tạt mắm tôm vào nhà hàng. Nữ diễn viên đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc.

Theo Thanh Niên, nữ diễn viên Kim Thư kể khoảng 6 tháng trước, cô bị các cuộc gọi điện thoại quấy rối, đe dọa tính mạng và hai con suốt một tháng rưỡi. Sau đó nhà hàng nơi cô kinh doanh còn bị ném mắm tôm. Thời điểm đó, nữ diễn viên chọn cách im lặng. Tuy nhiên, vài ngày gần đây sự việc lại tiếp diễn nên cô phải làm đơn trình báo công an. Nữ diễn viên bị một số người đe dọa, ném mắm tôm vào nhà hàng - Ảnh: Thanh Niên "Họ đưa ra một lý do không liên quan là chồng cũ đã vay nợ thời gian sau ly hôn mà bây giờ bắt Thư phải trả. Thư đã xin họ hiểu là mình không còn liên quan đến anh ấy. Nhưng họ thông báo nếu không trả thì sẽ mạnh tay hơn, không cho được yên ổn làm ăn và cha làm thì con gánh đến chết”- cô tiết lộ với Thanh Niên.

Kim Thư đến Công an phường Tân Phú, Q.7 (TP.HCM) nộp đơn trình báo sự việc mới đây - Ảnh: Thanh Niên Trước đó một ngày, trên trang Facebook cá nhân diễn viên Kim Thư để lại dòng bình luận chia sẻ tiếp về câu chuyện bị chủ nợ của Phước Sang đến đòi. Nữ diễn viên cho biết thân xác cô giờ đây đã đầy vết thương, nhưng ý chí vẫn luôn rất mạnh mẽ và chống trả lại kẻ xấu. Chia sẻ của Kim Thư trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Kim Thư là nữ diễn viên nổi tiếng ở thập niên 90, từng được coi là "ngôi sao phòng vé". Tên tuổi Kim Thư gắn với nhiều bộ phim như Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Hello Cô Ba, Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Võ lâm truyền kỳ...

Khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, nữ diễn viên kết hôn cùng "ông bầu" Phước Sang, sinh được 2 cậu con trai và có cuộc sống giàu có, viên mãn như bà hoàng. Tuy nhiên, cuộc sống giàu có chẳng kéo dài bao lâu khi Phước Sang bắt đầu kinh doanh thua lỗ. Cả gia đình rơi vào cảnh khốn đốn vì nợ nần và thường xuyên bị xã hội đen đe dọa. Thậm chí, gia đình Phước Sang phải bán biệt thự để trả nợ. Kim Thư và Phước Sang - Ảnh: Internet Năm 2012, Kim Thư xác nhận ly hôn với Phước Sang. Kể từ đó, nữ diễn viên ít xuất hiện trong làng giải trí. Sau một thời gian dài bán xôi kiếm sống, chị mở nhà hàng, phát triển công việc kinh doanh. Nữ diễn viên cho biết, bản thân chỉ muốn tập trung làm ăn, trang trải cuộc sống và chăm sóc cho 2 con trai. Ngoài thời gian kinh doanh, chị cũng tích cực làm từ thiện, giúp đỡ người khó khăn.

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