CĐM phát hiện ra chi tiết 'bất thường' của 'fan cứng' Hoài Linh kể từ khi nam nghệ sĩ vướng ồn ào từ thiện

Mới đây, cộng đồng mạng đã bất ngờ phát hiện trang page của 'fan cứng' duy nhất được Hoài Linh theo dõi có biểu hiện 'lạ' kể từ khi nam danh hài vướng ồn ào từ thiện.
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Từ sau ồn ào từ thiện, danh hài Hoài Linh gần như vắng bóng khỏi giới showbiz Việt. Tuy nhiên, những thông tin về nam nghệ sĩ vẫn được công chúng quan tâm và bàn tán sôi nổi. Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ phát hiện fan cứng của Hoài Linh có động thái cực phũ với thần tượng.
Cụ thể, fanpage chính thức của nghệ sĩ Hoài Linh hiện đang theo dõi hai tài khoản đó chính là con nuôi Hoài Lâm và "Hoài Linh Hội's Page" - trang do fan cứng của nam danh hài lập nên. Tuy nhiên, trang này đã ngừng cập nhật bài viết kể từ ngày 1/4/2021, trùng hợp với thời điểm nam nghệ sĩ bị nữ CEO Bình Dương "bốc phốt" có quan hệ với một vị "thần y", lợi dụng lòng tin và sự yêu mến của giản giả để có những hành vi khuất tất trong việc từ thiện.
Cộng đồng mạng đặt ra câu hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra bởi trong khi các group, fanpage khác của Hoài Linh kịch liệt lên tiếng bảo vệ thần tượng thì "Hội's Page" này lại giữ im lặng dù trước khi "sóng gió" ập tới đã liên tục có những bài viết bày tỏ sự yêu mến với nam danh hài. Hiện tại, sự việc đang khiến nhiều người bàn tán.
Về Hoài Linh, lần gần nhất anh xuất hiện trên truyền thông là trong đám tang bố ruột. Vào ngày 5/11, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã đăng tải bài viết chia sẻ lại khoảnh khắc ý nghĩa của gia đình trong liveshow đã được tổ chức vào tháng 1/2021. Khi ấy, cả bố mẹ và "Anh Bốn" Hoài Linh đều đến cổ vũ tinh thần cho anh.
Đặc biệt, Dương Triệu Vũ lần đầu chia sẻ về tình trạng sức khoẻ đáng lo của nghệ sĩ Hoài Linh. Theo lời nam ca sĩ sĩ, "Anh Bốn" đã có dấu hiệu mệt khỏi, thanh quản không tốt nhưng vẫn xuất hiện và có buổi biểu diễn ý nghĩa cùng gia đình