CĐM phát hiện ra chi tiết 'bất thường' của 'fan cứng' Hoài Linh kể từ khi nam nghệ sĩ vướng ồn ào từ thiện

Từ sau ồn ào từ thiện, danh hài Hoài Linh gần như vắng bóng khỏi giới showbiz Việt. Tuy nhiên, những thông tin về nam nghệ sĩ vẫn được công chúng quan tâm và bàn tán sôi nổi. Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ phát hiện fan cứng của Hoài Linh có động thái cực phũ với thần tượng.

Danh hài Hoài Linh - Ảnh: Internet

Cụ thể, fanpage chính thức của nghệ sĩ Hoài Linh hiện đang theo dõi hai tài khoản đó chính là con nuôi Hoài Lâm và "Hoài Linh Hội's Page" - trang do fan cứng của nam danh hài lập nên. Tuy nhiên, trang này đã ngừng cập nhật bài viết kể từ ngày 1/4/2021, trùng hợp với thời điểm nam nghệ sĩ bị nữ CEO Bình Dương "bốc phốt" có quan hệ với một vị "thần y", lợi dụng lòng tin và sự yêu mến của giản giả để có những hành vi khuất tất trong việc từ thiện.