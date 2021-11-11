CĂNG: Bị bà Phương Hằng 'xếp lịch', Vy Oanh có động thái 'cứng', tuyên bố 'sắm sẵn' một thứ nếu gặp mặt

Hậu trường 11/11/2021 11:57

Mới đây, ca sĩ Vy Oanh đã có động thái phản pháo lại bà Nguyễn Phương Hằng khiến nhiều người xôn xao.

Mới đây, ngày 11/11, thông qua trang cá nhân của thư ký, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng đã có thông báo rằng sẽ trực tiếp hẹn gặp tổng cộng 6 nhân vật mà mình đã từng réo tên trong livesteam. Theo đó, bên cạnh hai nhân vật nổi tiếng khác được hẹn vào ngày thứ 3, nữ đại gia cũng rất bận rộn khi liên tiếp thứ 4 và thứ 5 sau đó sẽ là chuyến "thăm hỏi" 3 người bạn từng thân và ca sĩ Vy Oanh - người liên tục tranh cãi, gửi đơn kiện tụng qua lại với nữ CEO suốt thời gian qua.

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Bài viết của bà Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết ngay sau khi được chia sẽ đã khiến dư luận "chấn động". Nhiều người cho rằng, bà Hằng lần này đã quyết đi đến cùng mọi việc.

Ngay sau đó, trên trang cá nhân, Vy Oanh đã có động thái thẳng thắng trước thông tin trên. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẽ lại hình ảnh bài viết trên Facebook thư ký bà Hằng kèm dòng trạng thái ẩn ý sẽ "sắm vài cây chổi để quét rác nhà". Đồng thời, cô còn cho biết sẽ livestream chia sẻ với cộng đồng mạng nếu "sự kiện" này thật sự xảy ra. 

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Bài viết của Vy Oanh - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, cư dân mạng đã để lại nhiều ý kiến trái chiều bên dưới bài viết của Vy Oanh. Trong khi nhiều fan ủng hộ bà Hằng và lên tiếng chỉ trích nữ ca sĩ thì cũng có không ít netizen bênh vực Vy Oanh, thậm chí là nhắc lại vụ việc 'Tịnh Thất Bồng Lai' như một cách để mỉa mai bà chủ Đại Nam.

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Nói đến Tịnh Thất Bồng Lai, vừa qua, bà Hằng đã cùng "trên dưới 50 người" đến tận Long An để "thăm" thầy ông nội. Tuy nhiên, khi đến nơi, bà đã quay xe trở về mà không làm gì cả vì có quá nhiều người tập trung trước cổng và Tịnh Thất không mở cửa tiếp đón.

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