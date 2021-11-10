Mới đây, nghệ sĩ Phương Dung và Phi Phụng đã có dịp đến thăm một người đồng nghiệp vốn là gương mặt rất quen thuộc với khán giả nhưng đã phải tạm gác sự nghiệp vì bệnh tật giày vò.

Nghệ sĩ Hoàng Lan là cái tên quen thuộc của khán giả truyền hình. Tuy nhiên, suốt thời gian qua, nữ nghệ sĩ gần như "mất hút" trong giới showbiz Việt vì lâm bệnh nặng, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nghệ sĩ Hoàng Lan - Ảnh : Internet

Vào chiều ngày 10/11, hai diễn viên là Phương Dung và Phi Phụng đã trực tiếp đến thăm và có nhiều chia sẻ về tình hình hiện tại của nữ nghệ sĩ. Theo như bài viết của Phương Dung trên mạng xã hội, nữ diễn viên tiết lộ chi phí chữa trị bệnh của đàn chị hơn 40 triệu/ tháng nhưng hiện tài chính cạn kiệt, Hoàng Lan đã xin bác sĩ cho về nhà để tiếp tục chữa trị. Sắp tới nữ nghệ sĩ sẽ thuê căn nhà tầm 2 triệu/tháng để giảm bớt chi phí sinh hoạt.

Nghệ sĩ Phương Dung và Phi Phụng đã trực tiếp đến thăm đồng nghiệp - Ảnh: FBNV

"Hiện nay tay chân chị co quắp không duỗi ra được nằm 1 chỗ mọi việc sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ chị T. giúp đỡ" - Vân Dung tiết lộ thêm về tình trạng bệnh của Hoàng Lan.

Bài viết của Phương Dung - Ảnh: Chụp màn hình

Cũng qua bài viết trên, Phương Dung hy vọng các mạnh thường quân, khán giả giúp đỡ NS Hoàng Lan bằng cách gửi tiền trực tiếp vào tài khoản chính chủ.

Được biết, ở tuổi 62, nghệ sĩ Hoàng Lan đang mắc bệnh Parkinson khiến chân run, gối mỏi. Sau khi bị chấn thương cột sống lâu năm, nữ nghệ sĩ phải nằm liệt giường, mắt phải hỏng hoàn toàn, mắt trái mờ dần, do di chứng của tăng nhãn áp, viêm màng bồ đào. Trước tình cảnh trên, các đồng nghiệp như Trấn Thành, Trịnh Kim Chi... cùng nhiều sao Việt đã từng hỗ trợ vật chất để nghệ sĩ Hoàng Lan tiếp tục chữa trị.

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