Vừa có động thái 'phản đòn' nữ CEO, ca sĩ Vy Oanh đã gặp 'sự cố' đến nỗi phải làm điều này trên trang cá nhân

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Vy Oanh đã có bài viết mới thông báo về việc bị "báo cáo" sau những ồn ào kiện tụng với 1 nữ CEO.

Vào đêm hôm qua, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Vy Oanh cho biết đã chủ động đến cơ quan chức năng làm việc liên quan đến những ồn ào với 1 nữ CEO. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng gửi lời cảnh báo rằng nếu page và Facebook của mình bị "bay màu" thì đó chính là do "bị hack". “Nếu page hay facebook của em bị bay màu, thì mọi người cứ mặc nhiên hiểu đó là do hack nhé. Lúc đó ta tìm nhau ở page mới hoặc đợi tầm hơn chục ngày nữa facebook Vy Oanh mở được nha, face mở được có quà siêu hot lun tặng cả nhà. Tuy nhiên, thông tin trên báo chính thống sẽ đăng đều cho mọi người không phải đợi chờ em nha” - trích bài viết của Vy Oanh.

Bài viết trước đó của Vy Oanh đã được chỉnh sửa để nhắc nhở mọi người về 'sự cố' report - Ảnh: Chụp mà hình Đúng như dự đoán, vài giờ sau, bài đăng phản hồi thông báo kiện của nữ CEO đã bị báo cáo. Vy Oanh cũng đã chụp lại bài viết và chia sẻ để cho những người chưa xem có thể đọc. “Haha em đoán đâu có sai, nhà mình bình luận rôm rả quá mà. Em up hình chống report ai nãy chưa đọc bài thì đọc nha. Cập nhật lúc 22:12p là bài cũ em kháng thành công rồi, tèn ten. Đã hiện bài lại được rồi cả nhà yêu ới” - bài viết mới của Vy Oanh.

Bài viết mới của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, sau bao tranh cãi trên mạng xã hội, ngày 25/10, nữ ca sĩ Vy Oanh đã đến cơ quan Công an TP.HCM để nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án liên quan tới một nữ CEO. Nội dung tố bao gồm: "Vu khống"; "Làm nhục người khác"; "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Vy oanh và nữ CEO - Ảnh : Internet Đến ngày 5/11, Vy Oanh tiếp tục gửi đơn tới Công an TP.HCM đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp, lo sợ có thể gặp nguy hiểm vì lời đe dọa của một số người. Cô cho biết bản thân là người tố cáo hành vi sai phạm của nữ đại gia, nếu sự việc "thăm nhà" thực sự xảy ra sẽ dẫn đến hệ lụy sau đó. Về phía nữ CEO, mới đây, vào ngày 9/11, CEO này đã đăng tải bài viết cho biết chính thức khởi tố nữ ca sĩ Vy Oanh vì rằng Vy Oanh chính là người có hành vi chống phá công ty và cá nhân vợ chồng bà. Bên cạnh đó, nữ CEO còn khẳng định giọng ca "Đồng Xanh" bị giật dây, vào hùa để "đánh phá" nhà máy oxy, quỹ thiện nguyện Hằng Hữu của mình. Hiện, sự việc đang khiến dư luận quan tâm.

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