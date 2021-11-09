Sau bao 'sóng gió' tình cảm, Thúy Nga tiết lộ 'nhìn trai với ánh mắt thờ ơ', buồn bã nhớ lại lùm xùm với chồng cũ

Hậu trường 09/11/2021 16:43

Vừa qua, xuất hiện trong một video cùng đàn em Baggio, Thúy Nga đã có những chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ.

Cách không lâu, nghệ sĩ Thúy Nga và Baggio đã có dịp đi dự tiệc cùng nhau. Trên đường đi, cả hai đã có buổi trò chuyện thân thiết. Thúy Nga nhận xét đàn em vừa rồi còn luộm thuộm nhưng khi nhắc đến bữa tiệc thì nam nghệ sĩ đã đi thay đồ lịch sự hơn.

“Mới lúc nãy cậu ấy đến nhà tôi ăn mặc luộm thuộm lắm, chắc mới đi đón con về. Tôi phải nhắc rằng hôm nay đi ăn tiệc thì Baggio mới chịu thay đồ cho lịch sự hơn. Cuộc sống vất vả làm ai cũng thay đổi” - Thúy Nga bật cười chia sẻ trong clip. 

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Thúy Nga cùng đàn em  Baggio - Ảnh: Chụp màn hình

 

Sẵn đang nói về ngoại hình, Thúy Nga tiết lộ ngày xưa mình "mê trai" rất nặng và toàn thích người trẻ tuổi. Tuy nhiên, thời gian trôi qua khiến cô thay đổi, "giờ không còn tính đó nữa". Nữ nghệ sĩ tự nhận xét rằng mình khá trắc trở trong chuyện tình cảm nên giờ cô đã chọn cách sống khác đi.

“Nói chung, cái số tôi cứ đụng tới đàn ông là bôn ba, sóng gió lắm nên giờ tôi tự cô lập đời sống của mình lại, không như trước nữa. Tôi nhìn trai với ánh mắt thờ ơ” - Thúy Nga chia sẻ.

Đặc biệt, tại đây, nữ nghệ sĩ cũng kể về những ồn ào với chồng cũ. Còn nhớ, vào khoảng năm 2014, Thúy Nga từng vướng ồn ào với chồng cũ khi tố người này đã lừa cô số tiền 7 tỷ đồng. 

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Thúy Nga và chồng cũ - Ảnh : Internet

 “Trước ngày diễn ra tiệc cưới 3 ngày, ông Nam đã lên kế hoạch cướp tài sản của tôi và bỏ trốn. Bởi thế tôi tổ chức đám cưới để sau này còn có bằng chứng về mối quan hệ và giữ được tài sản. Không ngờ rằng, những gì tôi đoán trước đây nay đã trở thành sự thật. Ông ấy sau đó đã tìm cách trốn thoát, cứ thế ôm tiền chạy tới bây giờ” -  nữ danh hài chia sẻ.

Sự việc đã qua một thời gian nhưng có thể thấy, đây vẫn là nỗi đau mà Thúy Nga không muốn nhớ tới. Từ lần đổ vỡ đó đến nay, Thúy Nga vẫn sống độc thân, chưa từng công khai hẹn hò thêm với bất cứ ai.

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Từ khóa:   NS Thúy Nga chồng cũ Thúy Nga Baggio

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