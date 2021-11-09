Em trai ruột của Hoài Linh thông báo sang Mỹ, nguyên nhân là gì?

Mới đây, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã có bài viết thông báo rời Việt Nam sang Mỹ sau 2 năm. Nguyên nhân là gì?
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Từ sau ồn ào từ thiện, nghệ sĩ Hoài Linh gần như biến mất khỏi làng giải trí Việt. Thỉnh thoảng, công chúng chỉ được nghe tin tức về nam danh hài thông qua người đại diện hay những người thân thiết. Đáng chú ý, vài ngày trước đây, Dương Triệu Vũ - em ruột Hoài Linh - bất ngờ tiết lộ sức khỏe Hoài Linh không tốt từ đầu năm.
Sáng nay, ngày 9/11, em ruột Hoài Linh bất ngờ thông báo đang trên chuyến bay rời Việt Nam sang Mỹ. Được biết, trong những ngày cuối năm 2021 và đầu năm 2022, Dương Triệu Vũ có nhiều show ca hát ở Mỹ nên anh sang để lưu diễn.
Trên trang cá nhân, Dương Triệu Vũ cũng cập nhật trạng thái:"Đi lưu diễn nhé. Hẹn gặp khán giả tại Mỹ yêu thương sau 2 năm chưa về nhà. Nhớ lắm". Ngoài Dương Triệu Vũ, một số nghệ sĩ khác cũng đã thông báo sẽ sang Mỹ để biểu diễn chào năm mới trong thời gian tới.
Bên dưới bài viết của Dương Triệu Vũ, nhiều khán giả đã để lại lời chúc sức khỏe và bình an đến nam ca sĩ. Bên cạnh đó, netizen cũng tỏ ra hào hứng mong chờ buổi biểu diễn của anh trong thời gian tới.