Gần 4 năm chung sống với chồng kém tuổi, Lâm Khánh Chi bất ngờ có động thái 'lạ' làm dấy lên nghi vấn rạn nứt hôn nhân?

Mới đây, ca sĩ Lâm Khánh Chi bất ngờ có động thái "lạ" trên trang cá nhân khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn về sự rạn nứt trong hôn nhân giữa cô và ông xã kém 8 tuổi.

Vào chiều ngày 9/11, trên trang cá nhân, người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi bất ngờ đăng tải bài viết khiến nhiều cộng đồng mạng xôn xao. Theo đó, nữ ca sĩ chia sẻ lại bức ảnh bản thân chụp cùng ông xã Phi Hùng đính kèm dòng trạng thái: "Ngày mình yêu nhau anh nói ước mơ trầu cau. Nhưng đâu có ngờ tình mình 2 đứa 2 nơi".

Bài viết của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, không ít fan hâm mộ đã tỏ ra lo lắng, gửi lời hỏi thăm đến nữ ca sĩ nhưng vẫn chưa nhận được lời hồi đáp nào từ "chính chủ".

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Khi sự việc gây xôn xao, 2Sao.vn đã liên hệ với ông xã Lâm Khánh Chi để tìm hiểu thực hư, nhưng không thể kết nối do thuê bao đã khóa máy. Bên cạnh đó, trên trang Facebook của Phi Hùng, anh chưa hề có động thái nào, ảnh đại diện vẫn là hình gia đình với đủ 3 thành viên.

Hình ảnh trên trang cá nhân của ông xã Lâm Khánh Chi - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Lâm Khánh Chi lên xe hoa với Phi Hùng vào tháng 1/2018. Gia đình nhỏ của cặp đôi thêm trọn vẹn khi chào đón con đầu lòng 1 nă sau đó. Hiện bé trai Thiên Long nhà Lâm Khánh Chi được gần 3 tuổi.

Dù hơn ông xã đến 8 tuổi nhưng Lâm Khánh Chi lại được chồng yêu thương hết mực và gọi cô bằng "Công chúa". Nói về sự quan tâm với bạn đời, Phi Hùng cho biết Lâm Khánh Chi phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, nên với anh sức khỏe vợ là quan trọng nhất.

Hiện, sự việc đang được nhiều người quan tâm.

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