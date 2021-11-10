NÓNG: Vy Oanh chủ động lên làm việc với cơ quan chức năng, đưa ra lời thách thức 'đanh thép' trước ồn ào kiện tụng với 1 nữ CEO

Giọng ca "Đồng Xanh" cho rằng nữ CEO này cố gắng làm lạc hướng vấn đề nhằm " trì hoãn việc mình phải đối mặt với những tội ác mình đã gây ra". Đồng thời đưa ra lời đưa ra lời thách thức: "Đằng ấy có bao nhiêu luật sư, đằng này em cũng có từng ấy".

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Vy Oanh đã cập nhật bài viết mới liên quan đến ồn ào kiện tụng thời gian gần đây với một nữ CEO . Theo đó, nữ ca sĩ cho biết vừa chủ động lên làm việc với cơ quan chức năng, "đôi khi không cần được mời mới lên í".

"Lúc trước, *** ác tận cùng lợi dụng lúc em bầu bí sắp sinh nên chơi trò chia rẽ gia đình em, định cho mẹ goá con côi mà còn không ăn thua, nghĩ sao giờ làm được vậy trời? Thôi em lại bận quây quần bên chồng con rồi, nhà chả có gì ngoài tiếng cười con trẻ và người chồng tâm lý! Yêu ghê nơi" - trích bài viết của Vy Oanh.

Được biết, suốt thời gian qua, Vy Oanh đã khiến không ít người xôn xao khi liên tiếp vướng vào ồn ào với 1 CEO. Sau bao tranh cãi trên mạng xã hội, ngày 25/10, nữ ca sĩ đã đến cơ quan Công an TP.HCM để nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án liên quan tới người này. Nội dung tố bao gồm: "Vu khống"; "Làm nhục người khác"; "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Vy oanh và nữ CEO - Ảnh : Internet

Đến ngày 5/11, Vy Oanh tiếp tục gửi đơn tới Công an TP.HCM đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ khẩn cấp, lo sợ có thể gặp nguy hiểm vì lời đe dọa của một số người. Cô cho biết bản thân là người tố cáo hành vi sai phạm của nữ đại gia, nếu sự việc "thăm nhà" thực sự xảy ra sẽ dẫn đến hệ lụy sau đó.

Về phía nữ CEO, mới đây, vào ngày 9/11, CEO này đã đăng tải bài viết cho biết chính thức khởi tố nữ ca sĩ Vy Oanh vì rằng Vy Oanh chính là người có hành vi chống phá công ty và cá nhân vợ chồng bà. Bên cạnh đó, nữ CEO còn khẳng định giọng ca "Đồng Xanh" bị giật dây, vào hùa để "đánh phá" nhà máy oxy, quỹ thiện nguyện Hằng Hữu của mình.

Hiện, sự việc đang khiến dư luận quan tâm.