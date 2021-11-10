Mạnh Quỳnh: 'Những ngày tôi nằm vùi trên giường khi hay tin Phi Nhung mất, bà xã để tôi được yên tĩnh, không làm phiền'

Hậu trường 10/11/2021 13:59

Mới đây, ca sĩ Mạnh Quỳnh đã có những chia sẻ khoảng thời gian sau khi Phi Nhung mất và sự an ủi từ bà xã của mình.

Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng gia đình, đồng nghiệp và fan hâm mộ. Sau đám tang, bên cạnh Wendy Phạm, con gái ruột Phi Nhung, thì người tri kỷ Mạnh Quỳnh cũng nhận được sự chú ý từ khán giả.

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Mạnh Quỳnh và Phi Nhung - Ảnh: Internet

Theo VnExpress, chia sẻ về quãng thời gian Phi Nhung ra đi, Mạnh Quỳnh cho biết đây chính là lúc anh cảm buồn bã và chán nản nhất. Suốt ngày Mạnh Quỳnh chỉ nằm vùi trên giường, muốn tạo cho bản thân sự yên tĩnh. Tuy nhiên, chính bà xã của nam ca sĩ - Cẩm Diệu là người đã động viên, vực dậy tinh thần nam ca sĩ.

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Mạnh Quỳnh - Ảnh : Internet

Vợ Mạnh Quỳnh chia sẻ với chồng việc Phi Nhung ra đi xem như đã trả hết nợ trần thế, thế nên chồng không nên quá buồn và suy sụp bởi còn có công việc, gia đình và hàng tá điều phải lo sắp tới. 

"Cẩm Diệu an ủi, động viên tôi rất nhiều. Những ngày tôi nằm vùi trên giường khi hay tin Phi Nhung mất, bà xã để tôi được yên tĩnh, không làm phiền. Khi tôi lấy lại được tinh thần, cô ấy bảo hãy xem như Phi Nhung đã trả hết nợ trần thế và đang yên nghỉ nơi cõi Phật, khuyên tôi mạnh mẽ không được suy sụp bởi còn có công việc, gia đình phải lo lắng. Trước giờ, Cẩm Diệu thấu hiểu, thông cảm mối quan hệ tri kỷ của chồng và Phi Nhung nên để tôi thoải mái chia sẻ mọi điều với cố ca sĩ. Cô ấy còn bảo tôi tìm mọi cách bay đến California để dự tang lễ bạn thân cho trọn tình nghĩa" - Mạnh Quỳnh chia sẻ về vợ.

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Gia đình Mạnh Quỳnh - Ảnh: Internet

Được biết, dù Mạnh Quỳnh và Phi Nhung có mối quan hệ thân thiết và là "người tình sân khấu" nhiều năm nhưng vợ nam ca sĩ luôn thông cảm và luôn để chồng chia sẻ mọi điều với cố ca sĩ Phi Nhung.

Vừa qua, Mạnh Quỳnh cũng bị netizen đồn thổi gửi đơn khởi kiện một nữ doanh nhân tại Việt Nam khi xúc phạm Phi Nhung. Phía Mạnh Quỳnh sau đó đã lên tiếng phủ nhận sự việc.

"Là đại diện truyền thông của ca sĩ Mạnh Quỳnh, chúng tôi yêu cầu dừng ngay việc sử dụng những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng đang lan truyền trên mạng xã hội liên quan tới nam ca sĩ." - phía Mạnh Quỳnh chia sẻ.

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