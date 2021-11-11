Đàm Vĩnh Hưng có động thái mới trước tin đồn bị cấm nhập cảnh tại Mỹ, CĐM bình luận: 'Cũng không thoát được đâu'

Mới đây, nam ca sĩ đã có bài viết mới giải thích lý do mình sang Mỹ trước tin đồn bị cấm nhập cảnh vào nước này.

Suốt thời gian qua, showbiz Việt được dịp dậy sóng trước nhiều thông tin liên quan đến từ thiện và kiện tụng. Trong lúc tình hình đang căng thẳng, mạng xã hội xuất hiện thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ khiến nhiều người xôn xao.

Tuy nhiên, sáng 11/11, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo đã sang Mỹ. Được biết, trước đó từng xuất hiện tin đồn Đàm Vĩnh Hưng đối mặt với mức phạt 6 tỷ đồng và lệnh cấm nhập cảnh Mỹ nên việc nam ca sĩ rời Việt Nam khiến dân tình dành sự chú ý đặc biệt.

Bài viết của Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Chụp màn hình

Trên Facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ loạt ảnh check in trên đường phố, tiện khoe khéo căn nhà cùng xế hộp ở xứ sở cờ hoa. Nói về nguyên nhân ra nước ngoài vào thời điểm này, Mr. Đàm cho biết anh sẽ có chuyến lưu diễn vào cuối nằm.

Bình luận chúc mừng của fan - Ảnh: Chụp màn hình

Một bộ phận khán giả để lại lời mỉa ,ai - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả đã để lại bình luận chức mừng, mong cho chuyến lưu diễn của thận tượng sẽ thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận netizen tỏ ra không hài lòng và để lại lời nhắm mỉa mai đến "ông Hoàng nhạc Việt".

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