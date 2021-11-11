Ca sĩ Thu Phương ôm tro cốt bố ruột về Việt Nam, ông xã có bài đăng khiến nhiều người xúc động

Mới đây, Dũng Taylor - chồng ca sĩ Thu Phương - đã có bài viết chia sẻ về việc nữ ca sĩ mang tro cốt bố tuột về Việt Nam kèm bài đăng xúc động CĐ,M.

Mới đây, Dũng Taylor chồng ca sĩ Thu Phương - đã đăng tải một bái viết khiến nhiều người chú ý, Theo đó, anh chia sẻ lại khoảnh khắc vợ cùng người thân tại sân bay, ôm tro cốt bố để về Việt Nam. Kèm theo đó, Dũng Taylor cũng cập nhật dòng trạng thái: "Về nhà đi bố! Con gái rượu, Thu Phương cõng bố về quê. Bố được đi khắp nơi rồi mà không sợ mệt mỏi nữa".

Tro cốt cua bố nữ ca sĩ được đưa về Việt Nam - ẢnH: FBNV

Bên dưới bài viết, cư dân mạng đã đồng loạt gửi lời chia buồn trước sự mất mát của gia đình ca sĩ Thu Phương. Nhiều khán giả chúc nữ ca sĩ thượng lộ bình an và mong cô giữ gìn sức khỏe và mau chóng vượt qua nỗi đau.

Bình luận của cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, bố ruột của ca sĩ Thu Phương đã mât vào ngày 16/10, hưởng thọ 75 tuổi. Trước đó, vào giữa tháng 9/2021, Dũng Taylor cho biết bố vợ anh vừa trải qua đợt tai biến khá nặng. Khi nắm được tin bố Thu Phương qua đời, nhiều sao Việt đã gửi lời chia buồn tới gia đình nữ ca sĩ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ca-si-thu-phuong-om-tro-cot-bo-ruot-ve-viet-nam-ong-xa-co-bai-dang-khien-nhieu-nguoi-xuc-dong-435761.html