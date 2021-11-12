Kim Tiểu Long kể việc mơ thấy Vân Quang Long 'về' nhắc một chuyện chưa hoàn thành trong quá khứ, người xung quanh nghe xong phải thốt lên: 'Nổi hết da gà'

Hậu trường 12/11/2021 10:35

Mới đây, nam nghệ sĩ Kim Tiểu Long đã chia sẻ về việc trong một lần ngủ trưa đã mơ thấy cố ca sĩ Vân Quang Long "trở về" nhắc nhở một chuyện mà anh đã quên.

Mới đây, nữ ca sĩ Phạm Thanh Thảo đã đăng tải đoạn clip cùng các nghệ sĩ như Kim Tiểu Long, Lưu Gia Bảo... cùng đến nhà cố ca sĩ Vân Quang Long tại Mỹ và làm mân cúng cho nam ca sĩ sau 9 tháng qua đời. Có thể thấy, trên mâm cúng cố ca sĩ Vân Quang Long có rất nhiều món ăn quen thuộc của Việt Nam như: bánh ít, chả nguội, cơm canh...

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Các nghệ sĩ tại nhà Vân Quang Long tại Mỹ - Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, Phạm Thanh Thảo đã tiếp tục đăng một video khác chính là lời chia sẻ của nghệ sĩ Kim Tiểu Long khi cho biết anh mơ thấy Vân Quang Long về "nhắc" một chuyện mà anh vô tình quên mất. Theo đó, Kim Tiểu Long kể rằng: "Ngày xưa, hai anh em (Kim Tiểu Long và Vân Quang Long) gặp nhau ngồi ôm cây đàn thùng và sáng tác bài hát dân ca. Định mệnh chỉ có Long mới hát được, vì bài hát đó tên Long. Hai năm trời tôi quên hẳn cái clip về bài hát đó. Môt lần tôi ngủ trưa khoảng 2 tuần trước, ổng (Vân Quang Long) về 'nắm đầu' tôi dậy nhắc hát bài hát này.

Tôi không nhớ, giờ biết tìm lại clip bài hát đó trong điện nào mà hát lại? Bắt đầu tôi ngồi dậy tìm và linh thiêng tìm còn clip. Tôi ngồi dậy chép lại từng lời từng lời bài hát. Và tôi phối gấp hát gấp, bài hát này chỉ có cái tên Kim Tiểu Long mới hát được" - Kim Tiểu Long chia sẻ.

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Nghệ sĩ Kim Tiểu Long - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Kim Tiểu Long còn hò một đoạn trong bài hát và mở lại clip anh vừa kể cho mọi người cùng xem. Tại đây, ca sĩ Phạm Thanh Thảo cũng thốt lên: "Nghe nổi hết da gà". 

Được biết, Vân Quang Long tên thật là Lê Quang Hiển. Anh sinh năm 1979 tại Sa Đéc, Đồng Tháp.  Anh nổi tiếng với vai trò thành viên của nhóm nhạc 1088 cùng các thành viên Điền Thái Toàn, Nhật Tinh Anh, Nhất Thiên Bảo, Ưng Hoàng Phúc. Trong thập niên 2000, 1088 là nhóm nhạc nam nổi tiếng bậc nhất Vpop với nhiều ca khúc nổi tiếng.

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Cố ca sĩ Vân Quang Long  - Ảnh : Internet

Sau khi tách nhóm, Vân Quang Long hoạt động solo một thời gian rồi sang Mỹ sinh sống. Nam ca sĩ mất vào cuối tháng 12/2020, thông tin nam ca sĩ ra đi tại Mỹ khiến cho bạn bè, người thân và khán giả vô cùng thương xót. 

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Từ khóa:   NSƯT Kim Tiểu Long NS Vân Quang Long Vân Quang Long qua đời

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