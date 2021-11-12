Kim Tiểu Long kể việc mơ thấy Vân Quang Long 'về' nhắc một chuyện chưa hoàn thành trong quá khứ, người xung quanh nghe xong phải thốt lên: 'Nổi hết da gà'

Mới đây, nữ ca sĩ Phạm Thanh Thảo đã đăng tải đoạn clip cùng các nghệ sĩ như Kim Tiểu Long, Lưu Gia Bảo... cùng đến nhà cố ca sĩ Vân Quang Long tại Mỹ và làm mân cúng cho nam ca sĩ sau 9 tháng qua đời. Có thể thấy, trên mâm cúng cố ca sĩ Vân Quang Long có rất nhiều món ăn quen thuộc của Việt Nam như: bánh ít, chả nguội, cơm canh...

Các nghệ sĩ tại nhà Vân Quang Long tại Mỹ - Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, Phạm Thanh Thảo đã tiếp tục đăng một video khác chính là lời chia sẻ của nghệ sĩ Kim Tiểu Long khi cho biết anh mơ thấy Vân Quang Long về "nhắc" một chuyện mà anh vô tình quên mất. Theo đó, Kim Tiểu Long kể rằng: "Ngày xưa, hai anh em (Kim Tiểu Long và Vân Quang Long) gặp nhau ngồi ôm cây đàn thùng và sáng tác bài hát dân ca. Định mệnh chỉ có Long mới hát được, vì bài hát đó tên Long. Hai năm trời tôi quên hẳn cái clip về bài hát đó. Môt lần tôi ngủ trưa khoảng 2 tuần trước, ổng (Vân Quang Long) về 'nắm đầu' tôi dậy nhắc hát bài hát này.