Mới đây, nữ diễn viên Kim Thư đã có bày viết bày tỏ sự bức xúc khi bị chủ nợ cũ của chồng tấn công tại nơi làm việc. Nhiều sao Việt đồng loạt có động thái này.

Vào sáng ngày 11/10, Kim Thư - vợ cũ ông bầu Phước Sang đã có bài viết khiến nhiều người chú ý. Theo đó, nữ diễn viên cho biết 6 tháng trước, bản thân đã bị tấn công ở nơi làm việc. Vì nghĩ đến sức khỏe chồng cũ nên cô chọn cách đã im lặng như đã làm trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, có vẻ như sự việc đã đi quá giới hạn nên cô đã quyết định lên tiếng.

Kim Thư và chồng cũ Phước Sang - Ảnh: Internet

"Tôi nói lần cuối với các chủ nợ của Phước Sang:

- Thứ nhất, tôi và anh Lưu Phước Sang đã ly dị nhiều năm nay, không liên quan đến bất cứ công việc cũng như cuộc sống nợ nần của VỢ CHỒNG anh ấy.

- Thứ hai, tôi và hai con không dính líu gì đến cuộc đời người đó, nên hãy để mẹ con tôi đứng ngoài các cuộc truy sát, đòi nợ đe doạ tính mạng, việc làm ăn" - trích bài viết của nam diễn viên" - trích bài viết của Kim Thư.

Bài viết của Kim Thư - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng cho hay "thừa biết" bị các chủ nợ giám sát hoạt động kinh doanh, đe dọa người thân. Đồng thời, cô cũng khẳng định suốt 10 năm qua cô phải làm việc vất vả để có được ngày hôm nay. "Những lúc khốn khó không thấy chủ nợ nào đến? Giờ đây tôi một mình gầy dựng K.Q. với biết bao nhiêu tủi nhục, đau khổ - là để các anh chị ngang nhiên đến tấn công tôi?".Cuối bài viết, Kim Thư khẳng định đã làm việc với cơ quan chức năng để bảo vệ những người dân vô tội như mình.

Bình luận của sao Việt dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết của Kim Thư nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo dư luận. Những đồng nghiệp thân thiết đã bày tỏ sự bất ngờ trước những chia sẻ của nữ diễn viên cũng như động viên cô mạnh mẽ vượt qua.

CĐM phát hiện ra chi tiết 'bất thường' của 'fan cứng' Hoài Linh kể từ khi nam nghệ sĩ vướng ồn ào từ thiện Mới đây, cộng đồng mạng đã bất ngờ phát hiện trang page của 'fan cứng' duy nhất được Hoài Linh theo dõi có biểu hiện 'lạ' kể từ khi nam danh hài vướng ồn ào từ thiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kim-thu-khoc-het-nuoc-mat-vi-bi-chu-no-cua-chong-cu-tan-cong-hang-loat-nghe-si-lien-co-hanh-dong-nay-436069.html