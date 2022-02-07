Hậu nghi vấn chủ động 'thừa nhận' về quê Mỹ Tâm đón Tết, Mai Tài Phến hé lộ khoảnh khắc hiếm hoi bên gia đình

Sau khi làm "dậy sóng" mạng xã hội với đoạn clip được cho là về quê Mỹ Tâm đón Tết, mới đây, Mai Tài Phến tiếp tục hé lộ khoảnh khắc bên gia đình.

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Tài Phến có bài đăng mới chia sẻ hình ảnh dùng bữa cùng bố mẹ và em trai. Đi kèm với hình ảnh bên gia đình, Mai Tài Phến có đăng tải dòng trạng thái: "Gia đình của Bình… Chúc cả nhà trở lại với công việc và học hành tốt nhé!". Trong ảnh, có thể thấy nam tài tử ăn mặc giản dị, cười tươi rói bên cạnh những người thân yêu.

Mai Tài Phến cùng gia đình - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, đây là lần thứ hai Mai Tài Phến chia sẻ khoảnh khắc đời thường kể từ xuất hiện đoạn clip được cho là anh về quê "tình tin đồn" Mỹ Tâm đón Tết. Trước đó, vào ngày 29/1, anh cùng từng cập nhật hình ảnh tại một bàn ăn cùng một số người lớn trên trang cá nhân. Bức làm dấy lên nghi vấn Mai Tài Phến ăn uống cùng gia đình Mỹ Tâm.

Bức ảnh được nhiều người nghi vấn nam tài tử ăn uống cùng gia đình Mỹ Tâm - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, vào Tết vừa qua, mạng xã hội được dịp xôn xao trước một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc được nhiều người đồn đoán rằng Mỹ Tâm đưa Mai Tài Phến về quê Đà Nẵng. Trong clip, Mỹ Tâm đang nói chuyện với họ hàng, Mai Tài Phến đỗ xe máy vào vỉa hè rồi cũng theo nữ ca sĩ vào nhà.

'Bằng chứng' được cư dân mạng chia sẻ - Ảnh: Cắt từ clip

Bên cạnh đó, một người tự nhận là hàng xóm của Mỹ Tâm cũng tiết lộ cô và nam tài tử yêu nhau đã 3 năm, lần nào cũng cùng về Đà Nẵng đón Tết. Khi tin đồn rộ lên, cả hai đều quyết giữ im lặng.

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