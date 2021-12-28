Không lo hát mà chỉ mãi 'tấu hài', Mỹ Tâm lần đầu nhận được lời 'nhắc nhở' bất ngờ từ một fan hâm mộ

Hậu trường 28/12/2021 10:27

Mới đây, một đoạn clip ghi lại buổi biểu diễn của Mỹ Tâm tại một phòng trà khiến nhiều người chú ý.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ca sĩ Mỹ Tâm đã giữa một vị trí quan trọng trong lòng công chúng. Bên cạnh giọng hát nội lực, Mỹ Tâm còn khiến khán giả yêu mến với tính cách hòa đồng, vui vẻ và thường xuyên "tấu hài" từ sân khấu đến đời thường.

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Ca sĩ Mỹ Tâm - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại một buổi biểu diễn của Mỹ Tâm tại một phòng trà. Khán giả hôm ấy khá đông, Mỹ Tâm cũng rất nhiệt tình trò chuyện tương tác và không quên chọc cười mọi người. Tuy nhiên, khi đang dò ý fan xem muốn nghe mình hát bài gì tiếp theo, Mỹ Tâm bất ngờ nhận được lời "nhắc nhở" từ một khán giả lớn tuổi: "Hát đi cưng". Câu nói này còn được vị khán giả nhắc lại nhiều lần khiến Mỹ Tâm và những người xung quanh cười không ngớt.

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Khán giả 'nhắc nhẹ' Mỹ Tâm hát - Ảnh: Cắt từ clip

Thậm chí, khi Mỹ Tâm cố đùa dai: "Thế chị có muốn nghe em đọc thơ luôn không?", khán giả này lại tiếp tục "phủ" thần tượng: "Không không, chị nghe hát thôi" làm nữ ca sĩ chỉ biết "câm nín".

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Đoạn clip ngay khi lên sóng đã nhận được rất nhiều tương tác từ cư dân mạng, nhiều netizen đã tỏ ra thích thú trước màn "tấu hài" này của Mỹ Tâm lẫn lời đề nghị "bớt tấu hài" của khán giả .

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