Thời gian gần đây, xuất hiện một số thông tin như nghệ sĩ Kim Tử Long qua đời khiến nhiều người xôn xao.Thực hư câu chuyện đã được "chính chủ" lên tiếng.

Thời gian gần đây, trào lưu kiếm tiền từ Youtube trở nên ngày càng thịnh hành. Để đạt được mục đích, một số cá nhân đã không ngại đưa ra các thông tin sai sự thật như việc những người nổi tiếng trong giới Showbiz qua đời để thu hút sự quan tâm của dư luận. Điều này khiến cả "chính chủ" và fan hâm mộ vô cùng bức xúc. Mới đây, tại đám tang của cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, nghệ sĩ Kim Tử Long đã quyết định lên tiếng về vấn đề này. Theo đó, khi xác định những người tập trung trước nhà cố nghệ sĩ quay phim, chụp ảnh về tang sự là các Youtuber, nghệ sĩ Kim Tử Long đã trực tiếp xuất hiện và nhắn nhủ đến mọi người về tính xác thực của những thông tin đưa trên mạng xã hội.

Kim Tử Long nói về việc bản thân nhiều lần vướng thông tin qua đời - Ảnh: Chụp màn hình Nam nghệ sĩ cho biết thời gian rất gần đây, anh thường xuyên bị đồn đoán rằng đã qua đời trên YouTube, khiến bản thân cảm thấy vô cùng bức xúc và bị tổn thương. Đồng thời, nam danh ca khẳng định một Youtuber chân chính thì nên đưa tin đúng sự thật. "Những gì đưa lên YouTube phải đúng sự thật và chính xác. Đừng nên làm những điều không đúng sự thật, giống như không nên đưa tên Long lên YouTube và nói rằng Long đã ra đi. Bây giờ ai đưa lên thì Long không biết nhưng như vậy là không được, sẽ tổn thương người bị đưa lên. Cộng đồng mạng cũng không còn tin tưởng vào những YouTuber của mình nữa. YouTuber là phải chân chính, phải đưa tin đúng sự thật. Cảm ơn mọi người" - Kim Tử Long nói.

Trước đó, nam nghệ sĩ cải lương cũng đã vướng không ít rắc rối với các kênh Youtube này. Cụ thể, vào khoảng tháng 8, Kim Tử Long bất ngờ vướng ào ào liên quan đến bài bạc. Được biết, vụ việc này thực chất đã diễn ra vào năm 2013 và nam nghệ sĩ sau đó cũng đã được chứng minh là vô tội. Tuy nhiên, nhiều người vì "câu view" vẫn quyết tâm đào lại đến mức nam nghệ sĩ đã phải làm clip đính chính. Kim Tử Long từng có đoạn clip nói rõ tin đồn liên quan đến bài bạc - Ảnh: Chụp màn hình "Tôi mong các YouTuber có đưa tin về tôi thì đưa tin mới, đừng đưa tin cũ nữa. Chuyện tôi bị vướng vào cờ bạc ở Vĩnh Long là một sự vô tình chứ không phải cố ý. Tòa án Vĩnh Long cũng ra văn bản nhận định tôi vô tình, không có tội gì hết nên được miễn hình phạt. Giấy tờ tôi vẫn còn đây. Vậy mà mọi người lại giật lên là tôi bị bắt, không đề ngày tháng là từ bao giờ. Như vậy rất tội cho tôi. Tôi rất buồn, rất đau" - Kim Tử Long nói trong clip. Cuối đoạn clip, NS Kim Tử Long ngậm ngùi chia sẻ: "Các bạn chưa gặp gỡ chúng tôi bao giờ, không biết chúng tôi làm gì thì hãy suy nghĩ khi nói về chúng tôi".

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