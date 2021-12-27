Trước muôn vàn ồn ào với Thương Tín, Trịnh Kim Chi khéo léo 'mượn' ông xã tỏ rõ thái độ hiện tại

Hậu trường 27/12/2021 10:49

Mới đây, trên trang cá nhân, Trịnh Kim Chi đã đăng tải bài viết ngọt ngào dành cho ông xã của mình. Tuy nhiên, chi tiết ẩn ý nhắc đến "biến động" khiến nhiều người chú ý.

Thời gian gần đây, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi khiến dân tình xôn xao khi bị diễn viên Thương Tín tố "nhập nhằng" chuyện từ thiện. Trong lần livestream gần đây nhất, Thương Tín cho biết anh nghi ngờ Trịnh Kim Chi gửi tiền từ thiện của ông vào ngân hàng lấy lãi. Bên cạnh đó, Thương Tín khẳng định chỉ nhận được tổng cộng 130 triệu thay vì 800 triệu như thông tin từ phía Trịnh Kim Chi, tuyên bố mời công an vào cuộc.

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Thương Tín và Trịnh Kim Chi - Ảnh: Internet

Đáp trả lại sự việc, Trịnh Kim Chi đã đăng tải lại các đoạn clip, hình ảnh, status trong quá trình kêu gọi cho Thương Tín để "sao kê" công khai trước công chúng. Đồng thời, nữ nghệ sĩ còn cho biết sẵn sàng làm việc với cơ quan chức năng nếu cần thiết.

Mới đây, ngày 27/12, Trịnh Kim Chi đã tiếp tục đăng tải bài viết mới lên trang cá nhân. Theo đó, nữ nghệ sĩ gửi lời chúc mừng sinh nhật tới ông xã của mình theo cách vô cùng ngọt ngào. Qua đó, cô cũng ẩn ý bày tỏ thái độ giữa muôn vàng drama: "Một năm đầy biến động với hai vợ chồng nhưng sẽ vượt qua hết bởi mình luôn có nhau".

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Bài viết của nữ nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Lướt một vòng trang cá nhân của Trịnh Kim Chi, có thể thấy, nữ nghệ sĩ vẫn cập nhật đều đặn cuộc sống thường ngày với thái độ tích cực, vui vẻ. Hiện, sự việc giữa cô và Thương Tín vẫn đang là chủ đề khiến khán giả quan tâm.

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