Chồng trẻ kém 8 tuổi của Lâm Khánh Chi hé lộ đang ở bên một người 'đặc biệt', thái độ 'lạ' khi được gợi ý: 'Về với Chi đi'

Mới đây, ngày 26/12, trên trang cá nhân, Phi Hùng đăng tải hình ảnh gặp gỡ con trai Thiên Long. Theo đó, 2 cha con tươi cười vui vẻ khiến fan hâm mộ thích thú.

Thông tin Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Phi Hùng ly hôn khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Sau những màn đáp trả qua lại trên mạng xã hội, Phi Hùng đã không còn sống chung với người đẹp chuyển giới nữa mà chuyển ra một nơi khác.

Bên dưới phần bình luận, chồng cũ Lâm Khánh Chi cho biết, bé Bi - tên gọi ở nhà của Thiên Long - đang ở nhà bố. Chia sẻ của Phi Hùng phần nào cho thấy Lâm Khánh Chi vẫn tạo điều kiện để anh và con trai gặp nhau.

Phi Hùng thông báo con trai đang ở với mình. Tuy nhiên, trong khi các bình luận khác, anh đều 'Like' hoặc tương tác nhiệt tình nhưng với những netizen nhắc về vợ cũ, Phi Hùng chọn cách im lặng - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, một vài netizen đã vào thẳng tài khoản của Phi Hùng để "gợi ý" việc tái hợp vợ cũ. Tuy nhiên, trước những bình luận trên, ông xã Lâm Khánh Chi chọn cách im lặng.

Được biết, ca sĩ Lâm Khánh Chi lên xe hoa với Phi Hùng vào tháng 1/2018. Tổ ấm của cặp đôi thêm viên mãn khi chào đón con đầu lòng sau 1 năm chung nhà. Hiện bé trai Thiên Long nhà Lâm Khánh Chi được gần 3 tuổi. Tuy nhiên, vừa qua, Phi Hùng đột ngột tuyên bố chấm dứt hôn nhân, nhấn mạnh từ nay không còn liên quan Lâm Khánh Chi.

Gia đình Lâm Khánh Chi - Ảnh: Internet

Đến ngày 14/12, Lâm Khánh Chi cũng chính thức tuyên bố không còn liên quan tới chồng cũ. Giọng ca chuyển giới khẳng định hiện làm mẹ đơn thân.

Nói về nguyên nhân tan vỡ, trong khi Phi Hùng ẩn ý trên trang cá nhân về việc nữ ca sĩ có người mới qua dòng tin nhắn: "Ráng sống bên người em chọn nghen, chào em", thì Lâm khánh Chi lại tiết lộ 2 vợ chồng nhiều lần "cơm không lành, canh không ngọt" chỉ vì Phi Hùng nghiện game. Hiện, sự việc đang được nhiều người quan tâm.