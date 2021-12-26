Lễ động quan NSƯT Thanh Kim Huệ: NS Thanh Điền lo chu toàn hậu sự, người dân vây kín trước nhà gửi lời chia buồn

Hậu trường 26/12/2021 12:03

Lễ động quan của cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đã được diễn ra vào 7h hôm nay (ngày 26/12). Linh cữu được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương.

Chiều ngày 23/12, NSƯT Thanh Kim Huệ đã ra đi sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Lễ tang của cố nghệ sĩ được tổ chức tại nhà riêng ở quận 10, TP.HCM.

Theo thông tin trên cáo phó, lễ động quan đã diễn ra vào 7h hôm nay (ngày 26/12). Linh cữu được đưa đi an táng tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Tại buổi lễ sáng nay, nhiều đồng nghiệp, bạn bè đã đến chia buồn cùng gia đình. Nghệ sĩ Thanh Điền xuất hiện với vẻ mặt buồn bã, gắng gượng lo chu toàn hậu sự của vợ.

Trên khắp các mạng xã hội như Facebook, TikTok, Youtube, cư dân mạng cũng chia sẻ loạt ảnh trước khi linh cữu được đem đến nghĩa trang và bày tỏ nỗi xót xa.

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Nghệ sĩ Than Điền buồn bã trong đám tang vợ - Ảnh: Internet

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Cạnh tượng trước cổng nhà nghệ sĩ Thanh Kim Huệ - Ảnh: Chụp màn hình
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Bên cạnh bạn bè, động nghiệp, rất đông người dân cũng đến chia buồn cùng tang gia - 
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Linh cữu cố nghệ sĩ - Ảnh: Internet
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Người thân cuối đầu trước linh cữu của cố nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình
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Nghệ sĩ Thanh Điền và diễn viên Lư Hoàng Gia Bảo cuối đầu cảm ơn quan khách - Ảnh: Chụp màn hình
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Nghệ sĩ đã về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, lúc sinh thời, NS Thanh Kim Huệ đã bị ung thư đại tràng di căn sang gan, phổi. Tháng 4 vừa qua, cố nghệ sĩ đã nhập viện mổ. Sau đó, Thanh Kim Huệ về nhà điều trị theo phác đồ của bác sĩ nhưng không qua khỏi. 

Nguồn: Youtube

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Từ khóa:   NS Thanh Kim Huệ NS Thanh Điền lễ động quan Thanh Kim Huệ

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