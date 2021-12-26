MC Phạm Anh giúp vợ Thương Tín mở tài khoản khi ông bị đột quỵ và nhận về khoảng 400 triệu đồng từ số tài khoản này. Tuy nhiên, ngày 24/12, Thương Tín lại bày tỏ sự nghi ngờ về việc làm trên của nam MC. Mới đây, Phạm Anh đã chính thức lên tiếng.

Vào tháng 2/2021, khi nghệ sĩ Thương Tín nhập viện vì đột quỵ, MC Phạm Anh đã đến thăm hỏi và chia sẻ thông tin về tình trạng sức khỏe của nam diễn viên trên trang cá nhân. Đồng thời, anh cũng giúp vợ Thương Tín đi mở một tài khoản ngân hàng để gia đình có thể nhận trực tiếp tiền quyên góp từ các mạnh thường quân. Vợ chồng Thương Tín đã nhận được khoảng 400 triệu đồng từ số tài khoản này. Phạm Anh đến thăm Thương Tín khi bị đột quỵ - Ảnh: Internet Tuy nhiên, trong buổi livestream ngày 24/12, nam diễn viên "Biệt động Sài Gòn" đã bày tỏ sự nghi ngờ đối với MC Phạm Anh. Cụ thể, ông chia sẻ: "Lúc tôi đang nằm mê man bất tỉnh, không biết gì thì MC Phạm Anh vẫn dẫn vợ tôi vô ngân hàng mở tài khoản cho vợ tôi, mà tôi không hề biết, không hề hỏi ý tôi luôn. Từ đó mới có chuyện, Tiền không về tài khoản Trịnh Kim Chi nữa mà về tài khoản của vợ tôi".

Không phải ai dẫn mình đi mở tài khoản cũng tốt cả đâu. Mình phải từ từ tìm hiểu động cơ như thế nào. Tôi chỉ thấy, Phạm Anh dẫn vợ tôi đi mở tài khoản như thế là hơi kỳ kỳ đó". Thương Tín livestream - Ảnh: Cắt từ clip Về phía Phạm Anh, nam MC mới đây đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Theo đó, anh cho biết với Nhịp sống Việt: "Tôi đã nghiệm thu việc giúp đỡ chú Thương Tín tầm 1 tuần sau khi chú ấy nhập viện. Sau đó, tôi không còn liên quan gì đến việc này nữa. Nếu muốn lên tiếng, tôi đã lên tiếng từ lâu chứ không phải đợi tới khi chú ấy nhắc tới tên tôi.

Tôi nghĩ, giờ đây chúng ta nên dành sự quan tâm cho những hoàn cảnh nghệ sĩ khó khăn, cần sự giúp đỡ hơn như chú Mạc Can, cô Hoàng Lan". MC Phạm Anh - Ảnh: Internet Trước đó, Thương Tín cũng lên tiếng "tố" diễn viên Trịnh Kim Chi "nhập nhằng" chuyện từ thiện trong quá trình kêu gọi quyên góp giúp ông. Hiện, sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của mọi người.

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